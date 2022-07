Népszerű a vadnyugati tárlat

A legendás vadnyugat című tárlatot a megnyitás óta eltelt egy hónap alatt már csaknem tízezren látták, így rengetegen ismerkedtek meg a cowboyok és indiánok világával Szegeden. A tízezredik látogató várhatóan kedden délelőtt érkezik majd a múzeumba, akit ajándékcsomaggal fognak köszönteni a múzeum munkatársai.

A tárlat törzsanyaga az Egyesült Államokból, az Oklahomai Cowboy- és Westernmúzeumból érkezett Fotó: Móra Ferenc Múzeum



A tárlat törzsanyaga az Egyesült Államokból, az Oklahomai Cowboy- és Westernmúzeumból érkezett. A kiállításon izgalmas tárgyakon keresztül mutatják be a XIX. századi vadnyugat világát. A valóságos múlt mellett a kiállításon megjelenik a westernromantika legendáriuma is. Ennek kapcsán egyebek mellett olyan filmes kellékeket is kölcsönzött a múzeum Rómából, amelyek a Bud Spencer-féle spagettiwesternekben szerepeltek.

A kiállításon ajándék tárlatvezetéseket tartanak minden szombaton 17 órai kezdettel, a gyermekeket pedig külön interaktív, játékos terem várja felvehető ruhamásolatokkal, indiánsátorral és sok játékkal.

Borítókép: A kiállítás eredeti indián viseleteket is bemutat (Fotó: Móra Ferenc Múzeum)