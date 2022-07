Több mint negyedmillióan nézték meg a Bosch-kiállítást

A mintegy kilencven művet bemutató kiállítás nemcsak az első átfogó Bosch-tárlat volt Közép-Európában, de a teljes nemzetközi múzeumi világban is az elmúlt fél évszázad egyik legjelentősebb Bosch-bemutatója volt. A nagyszabású eseményre mintegy félszáz köz- és magángyűjteményből érkeztek remekművek: többek között a New York-i Metropolitan Museum of Art, a párizsi Musée du Louvre, az amszterdami Rijksmuseum, a londoni The National Gallery, a Los Angeles-i J. Paul Getty Museum és a madridi Museo Nacional del Prado kölcsönzött alkotásokat.