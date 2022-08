Hogyan kerülhet egymás mellé a kalotaszegi legényes és Beyoncé hip-hop tánca?

Névjegy Lábán Rudolf egyedülálló táncjelírást alkotott (Fotó: Flickr) Lábán Rudolf, az európai modern tánc egyik legmeghatározóbb személyisége, a rendszert 1928-ban adta közre Németországban, amely az Állami Balettintézet későbbi alapító igazgatója, Lőrinc György jóvoltából már 1938-ban Magyarországra került. A Magyar Táncművészeti Egyetem oktatásában rendkívül korán, 1941-ben jelent meg Szentpál Mária révén, aki később az ICKL alapítójaként haláláig meghatározó szerepet töltött be a szervezetben. Alelnökként és a szervezet tudományos jellegét biztosító Research Panel (RP) többszöri vezetőjeként jelentősen hozzájárult a Lábán-kinetográfia fejlesztéséhez. Helyét tanítványa, Fügedi János vette át, aki szintén több terminusban volt az RP vezetője, valamint a szervezet alelnöke. Az ICKL Board of Trustees elnöki tisztségét 2015 óta, immár második ciklusban tölti be. Magyarország azon kevés ország közé tartozik, amelynek képviselői 1959 óta minden konferencián részt vettek. A szervezet 1959 óta kétévente, Európa, Amerika és Ázsia között váltakozva, mindig más földrészen rendezi nagyszabású konferenciáját. Magyarország eddig kétszer adott otthont a jelentős nemzetközi rendezvénynek. 1991-ben és 2011-ben az MTA Zenetudományi Intézete rendezte a konferenciát. 2021-ben a tagság szavazatai alapján – Londont és Essent megelőzve – ismét Budapest rendezhette meg az ICKL idei konferenciáját, ezúttal a Magyar Táncművészeti Egyetemen.