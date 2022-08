Irodalom apró dióhéjban

Ez a harmadik Dióhéj, de az előzmények korábbra mutatnak, a Magyar Írószövetség és a Guttenberg Pál Népfőiskola korábban már négy alkalommal fesztiválozott együtt Terényben, a Héthatár művészeti fesztivál szervezésével. A Héthatár úgy vált ismertté, mint környezettudatos művészeti fesztivál, ami akkoriban úttörő hozzáállásnak számított. Ezt a zöldvonalat is folytatja a Dióhéj? – kérdeztem Erős Kingát, a Magyar Írószövetség elnökét.

– Amikor a Héthatárt szerveztük, akkor még nem szabályozták a műanyag poharak, evőeszközök használatát, mi pedig teljesen mellőztük a műanyag hulladék jelenlétét a rendezvényünkön, mi több, az általunk használt szemeteszsákok is lebomlók voltak. Mostanra az új szabályozásoknak köszönhetően sok minden jó irányba változott, mi pedig mindent úgy csinálunk, mint eddig – erősítette meg az elnök asszony.

Persze a hangsúly nem a zöldjellegre kerül, az ökológiai tudatosság mára már hozzátartozik a felelős gondolkodáshoz. A Dióhéj irodalmi találkozó, ahogy neve is mutatja, az irodalomra helyezi a hangsúlyt. Idén Kollár Árpád, Szentmártoni János, Gáspár Ferenc a fesztivál vendégei.

– Gyermekírói minőségében lesz a vendégünk Kollár Árpád, hiszen a találkozó a legkissebbeket is várja a nekik szánt programokkal – mondta Erős

Kinga a meghívottak kiválasztásának szempontjairól – A bábszínházi előadások mellett fontosnak tatjuk, hogy a gyermekek személyesen is megismerkedjenek olyan alkotókkal, akik nekik írnak. A felnőtt közönség pedig egy költővel és egy prózaíróval találkozhat személyesen évről évre. Ezek a beszélgetések tapasztalataim alapján azért is fontosak, mert olvasás-népszerűsítő erejük van, az alkotókkal való személyes találkozás élménye pedig mindig különleges.

A gyerekek és felnőttek mellett a középiskolás korosztályra is figyel a Dióhéj. A fesztiválon bemutatkozik a Guttenberg Pál Népfőiskola Csikófogat tehetséggondozó műhelye. A népfőiskolán középiskolás korú fiatalok kapnak mentorálási, képzési lehetőséget. – Mit gondol a tehetséggondozásról? Hiszen az írás magányos műfaj. Egyedül elhervadnának a tehetséges fiatalok? – kérdezem Erős Kingát, akinek az is szívügye, hogy a Magyar Írószövetséget vonzóvá tegye a kötettel rendelkező fiatalok számára is a már beérkezett írók mellett.

– Az a személyes tapasztalatom, hogy jó, ha minél korábban indul el a tehetséggondozás folyamata. A Csikófogat műhely fiataljai határon túli középiskolások, akik egy hároméves mentorálási programban vesznek részt. Itt nem csupán a saját alkotásaikon dolgoznak, műfajelméletet, verstant, sőt még helyesírást is tanítunk nekik, valamint irodalomtörténeti ismeretekre is szert tesznek. De odafigyelünk az önismeretük és kommunikációs készségeik fejlesztésére is. Az oktatásuk év közben hétvégente, online folyik, személyesen a tavaszi és nyári táborokban találkoznak egymással és oktatóikkal. Mire leérettségiznek, már folyóiratokban publikálnak, és kortársaikhoz képest jelentős előnnyel kezdik meg felsőoktatási tanulmányaikat. Azt gondolom, ha nem is mindből lesz író s marad tartósan a pályán, az biztos, hogy mindből igen igényes olvasó válik. A Dióhéjon mutatjuk be a tavaly indult, új hároméves kurzusunk hallgatóinak írásaiból megjelent ­antológiát, ez lesz az első szereplésük – válaszolta az elnök asszony.

A Dióhéj irodalmi találkozón az irodalom mellett a zene a másik főszereplő. Idén Terék József tárogatóművészt, a Bordó Sárkány zenekart hallhatjuk, és megismerhetjük a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem végzett diákjait. Erős Kinga elmondta, fontosnak tartja az irodalom mellett a társművészetek jelenlétét is alkalmaikon.

– Az alkotó és előadóművészek inspi­rálhatják egymást, és a közönség is komplexebb élményt kap így. Máraival szólva a műveltséget nemcsak a könyvek mentik meg, hanem a hétköznapok apró reflexei. Ez a találkozó is ilyen. Meggyőződésem, hogy nem az a feladatunk, hogy valami ellenében artikuláljuk meggyőződésünket, ízlésünket, gondolkodásmódunkat, hanem hogy felmutassuk azt, amit értékesnek vélünk – tette hozzá.

Borítókép: Erős Kinga (Fotó: Bach Máté)