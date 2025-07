Holnaptól megtekinthető a Gödöllői királyi kastély titokzatos Erzsébet-portréja

Újabb becses műtárgyakkal gyarapodott a Gödöllői királyi kastély gyűjteménye: két litográfiát és egy különleges festményt vásárolt az intézmény az osztrák aukción. Utóbbi Erzsébet királynét ábrázolja 1867-ben, a kiegyezéskor. Sissi a magyar koronázáson viselt ruhájában látható a képen. Ám a háromnegyed alakos Erzsébet-portréról keveset lehet tudni, eddig ismeretlen volt a múzeumok és művészettörténészek előtt, komoly kutatómunka lesz kideríteni az eredetét és azt, hogy hogyan és kinek készült – hangzott el a műtárgyakat bemutató sajtótájékoztatón.

Az Erzsébet királynét ábrázoló ovális portré feladatot ad a kutatóknak. Fotó: Gödöllői királyi kastély

Erzsébet királyné most előkerült portréja csupa titok

Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter a kastély és Erzsébet királyné kapcsolatát felidézve emlékeztetett arra, hogy az 1867-es kiegyezéskor került rezidenciaként Ferenc Józsefhez és Erzsébet királynéhoz az épület. Mint hozzátette, ennek a történelmi kapcsolatnak is köszönhető, hogy a tavalyi évben 356 107-en látogatták meg a kastélyt.

Ujváry Tamás, a Gödöllői királyi kastély ügyvezető igazgatója szerint

az aukciónak kiemelt darabja volt a most megvásárolt Sissi-festmény, amiért hatalmas verseny indult, felkeltette az európai múzeumok érdeklődését.

Az intézmények azonban belátták, hogy ennek a műalkotásnak Gödöllőre kell kerülnie, ezért nem licitáltak rá.

A műalkotásért több mint hetvenezer eurót fizettek, minden más költségével együtt harmincmillió forintba került a megszerzése. A Kulturális és Innovációs Minisztérium húszmillió forinttal támogatta a festmény megvásárlását.

Ujváry Tamás arról is beszélt, hogy az elmúlt évben több mint ötszáz műtárggyal gyarapodott a kastély gyűjteménye, nemcsak vásárlások, hanem felajánlások révén is.

A frissen vásárolt Erzsébet-festményről tartottak sajtótájékoztatót. Fotó: Gödöllői királyi kastély

Az igazgató az alkotóról, a Georg Raabként is ismert Raab Györgyről elmondta, hogy az osztrák festő 1821-ben született, 1842-től Budapesten dolgozott, majd a bécsi udvar festőjévé vált. A császári gyermekeket is megörökítette, Ferenc József íróasztalán a Hofburgban több Raab-kép is állt. Erzsébet királynéról több alkalommal készített portrékat, köztük a bécsi Sisi Múzeumban őrzött koronázási díszruhás ovális mellképet, valamint az 1873-ban smaragd ékszerekkel és báli ruhában ábrázolt festményt, amely alatt a császár 1916-ban örökre lehunyta szemét. Ujváry kitért arra is, hogy

a festmény mellett a Gödöllői királyi kastély megvásárolt két litográfiát is az árverésen. Az egyik Zsófia főhercegnőt ábrázolja: az 1850-ben készült műalkotás különlegessége, hogy a főhercegnő a jobb karján olyan karkötőt visel, amelyen a fia, Ferenc József képe látható. A másik litográfián Erzsébet királyné legkedvesebb unokatestvére, a főhercegnők közül a legkedveltebb, Hildegárd szerepel.

Az újonnan vásárolt, ovális alakú Erzsébet-portrét holnaptól tekintheti meg a nagyközönség a Gödöllői királyi kastély állandó kiállításán.