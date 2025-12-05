kkvmagyarországi ipargyárgazdaságpolitika

Látszanak a magyar ipar fellendítéséért tett lépések eredményei: bevált a 80-90 milliárdos adócsökkentés és a fix 3 százalékos kkv hitel

A Tisza Párt – Brüsszel érdekeit kiszolgálva – mintegy 3.700 milliárd forintot venne el a magyar vállalkozásoktól, ez tönkre tenné a kkv-kat és veszélybe sodorná az ipart, ami bércsökkenést, valamint elbocsátásokat eredményezne. A tiszás megszorító csomagot lesöpörjük az asztalról, helyette megvalósítjuk a 150 új gyár programot, 11 pontból álló 80-90 milliárd forintos vállalati adócsökkentési programot hajtunk végre, valamint a Demján Sándor Program keretében több mint 1.400 milliárd forintnyi forrással támogatjuk a hazai kkv-k méretugrását és termelékenységük növelését. A kormány azonban itt nem áll meg: bevezette a fix 3 százalékos kkv hitelt, megduplázta a Demján Sándor Tőkeprogram keretében egy vállalkozásba befektethető tőke maximális összegét, továbbá elindította az 1+1 Program második ütemét. A Kormány a háborús ellenszélben, Brüsszel nyomásgyakorlása ellenére is adócsökkentésekkel és célzott programokkal segíti a hazai vállalkozásokat és a magyarországi ipar fellendítését.

2025. 12. 05. 8:59
Fotó: Laczkó Izabella
A Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján 2025 októberében az ipari termelés volumene munkanaphatástól megtisztítva az előző hónaphoz képest 0,5%-kal nőtt, az előző év azonos időszakához képest pedig 2,7%-kal mérséklődött. Bizakodásra ad okot, hogy a legnagyobb súlyú alágak közül a számítógép, elektronikai, optikai termék gyártás is bővülni tudott, derül ki az NGM közleményéből.

Az ipar fejlődése nem állhat és nem is áll le. / Fotó: Székelyhidi Balázs

A háború sem szabhat gátat a magyar iparnak

A háborús ellenszél, így az európai gazdaság, különösen a német ipar gyenge teljesítménye továbbra is fékezik a magyarországi ipar teljesítményét. Ennek ellenére Brüsszel elhibázott gazdaságpolitikájának Magyarországon is akadnak követői: a Tisza Párt kiszivárgott terve 3.700 milliárd forintot venne el a vállalkozásoktól, ami tönkre tenné a hazai kkv-kat és a magyarországi ipart. A kormány a tiszás megszorító csomagot lesöpörte az asztalról, helyette

  •  a 150 új gyár programot valósítanak meg, 
  • 11 pontból álló 80-90 milliárd forintos vállalati adócsökkentési programot hajtanak végre, 
  • valamint a Demján Sándor Program keretében több mint 1.400 milliárd forintnyi forrással támogatják a hazai kkv-k méretugrását és termelékenységük növelését.

A kormány által bevezetett programok amellett, hogy jelentős segítséget nyújtanak a vállalkozások számára, rendkívül népszerűek is: az október 6-án bevezetett fix 3%-os kkv hitel keretében eddig 12 ezer vállalkozás nyújtotta be igényét, összesen 661 milliárd forint értékben. A Demján Sándor 1+1 Program második ütemében pedig 618 pályázatot nyújtottak be a vállalkozások összesen 47 milliárd forint értékben. Az 1+1 Program 20 milliárd forintos keretéből várhatóan mintegy 200 vállalkozás részesülhet támogatásban beruházásai megvalósításához.

Magyarország teljeskörűen elkészítette és a múlt héten benyújtotta nemzeti beruházási tervét az európai biztonsági cselekvési eszköz, vagyis a SAFE keretében. A terv értelmében 17,4 milliárd euró forrásbevonás segítheti hazánk honvédelmi képességeinek fejlesztését és a magyar védelmi ipar dinamizálását. A program továbbá a hazai beszállítói és innovációs hálózatok megerősítéséhez, a stratégiai autonómia növeléséhez, valamint a költségvetés kamatkiadásainak csökkentéséhez is érdemben hozzájárulhat.

A magyarországi ipart tovább erősíti, hogy a BMW debreceni gyárának szeptember 26-ai átadását követően, a közeljövőben olyan gigaberuházások kapcsolódnak majd be a nemzetgazdaság teljesítményébe, mint a CATL, a BYD, a SEMCORP, vagy az EcoPro.

A kiemelt kép illusztráció. / Fotós: Laczkó Izabella

