Látszanak a magyar ipar fellendítéséért tett lépések eredményei: bevált a 80-90 milliárdos adócsökkentés és a fix 3 százalékos kkv hitel

A Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján 2025 októberében az ipari termelés volumene munkanaphatástól megtisztítva az előző hónaphoz képest 0,5%-kal nőtt, az előző év azonos időszakához képest pedig 2,7%-kal mérséklődött. Bizakodásra ad okot, hogy a legnagyobb súlyú alágak közül a számítógép, elektronikai, optikai termék gyártás is bővülni tudott, derül ki az NGM közleményéből.

Az ipar fejlődése nem állhat és nem is áll le. / Fotó: Székelyhidi Balázs

A háború sem szabhat gátat a magyar iparnak

A háborús ellenszél, így az európai gazdaság, különösen a német ipar gyenge teljesítménye továbbra is fékezik a magyarországi ipar teljesítményét. Ennek ellenére Brüsszel elhibázott gazdaságpolitikájának Magyarországon is akadnak követői: a Tisza Párt kiszivárgott terve 3.700 milliárd forintot venne el a vállalkozásoktól, ami tönkre tenné a hazai kkv-kat és a magyarországi ipart. A kormány a tiszás megszorító csomagot lesöpörte az asztalról, helyette

a 150 új gyár programot valósítanak meg,

11 pontból álló 80-90 milliárd forintos vállalati adócsökkentési programot hajtanak végre,

valamint a Demján Sándor Program keretében több mint 1.400 milliárd forintnyi forrással támogatják a hazai kkv-k méretugrását és termelékenységük növelését.

A kormány által bevezetett programok amellett, hogy jelentős segítséget nyújtanak a vállalkozások számára, rendkívül népszerűek is: az október 6-án bevezetett fix 3%-os kkv hitel keretében eddig 12 ezer vállalkozás nyújtotta be igényét, összesen 661 milliárd forint értékben. A Demján Sándor 1+1 Program második ütemében pedig 618 pályázatot nyújtottak be a vállalkozások összesen 47 milliárd forint értékben. Az 1+1 Program 20 milliárd forintos keretéből várhatóan mintegy 200 vállalkozás részesülhet támogatásban beruházásai megvalósításához.

Magyarország teljeskörűen elkészítette és a múlt héten benyújtotta nemzeti beruházási tervét az európai biztonsági cselekvési eszköz, vagyis a SAFE keretében. A terv értelmében 17,4 milliárd euró forrásbevonás segítheti hazánk honvédelmi képességeinek fejlesztését és a magyar védelmi ipar dinamizálását. A program továbbá a hazai beszállítói és innovációs hálózatok megerősítéséhez, a stratégiai autonómia növeléséhez, valamint a költségvetés kamatkiadásainak csökkentéséhez is érdemben hozzájárulhat.