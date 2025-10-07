  • Magyar Nemzet
Fokozatot vált a BMW – A bajorok Sengjanból és Debrecenből indítják az elektromos offenzívát

Miközben a kínai autópiacon gyilkos árverseny dúl, a BMW már a következő korszakra készül. Az új BMW iX3 és a Neue Klasse széria nemcsak technológiai forradalom, hanem stratégiai válasz is: Debrecenből és Kínából indul a bajorok elektromos világhódítása.

Magyar Nemzet
2025. 10. 07. 17:23
BMW iX3 Forrás: BMW
A kínai autópiacon egyre élesebb árverseny zajlik, amely nemcsak a helyi gyártókat, hanem a globális szereplőket is kihívás elé állítja. Milan Nedeljkovic, a BMW gyártásért felelős igazgatósági tagja szerint azonban a deflációval fenyegető piaci helyzet nem tarthat sokáig: Kína előbb-utóbb adminisztratív eszközökkel fékezni fogja az árspirált. A vezető a Világgazdaságnak nyilatkozva hangsúlyozta, hogy a BMW teljesen új, tisztán elektromos Neue Klasse modellcsaládja épp ebben a turbulens közegben válhat a márka új világsikerévé.

BMW iX3
Fotó: BMW

Négy helyszínen gyártják majd a BMW új szériáját

A Neue Klasse széria a BMW történetének egyik legnagyobb technológiai dobása. Az új iX3 gyártása jövő nyáron indul a kínai Sengjanban, miközben a debreceni gyárban már 2025 végén megkezdődhet a sorozatgyártás. A 22,7 millió forintos induló árra pozicionált iX3 a vállalat reményei szerint mind árban, mind minőségben felveszi a versenyt a kínai riválisokkal. 

  • A debreceni és 
  • müncheni üzemek 

az európai piacokat látják el, az amerikai vevők kiszolgálása pedig a mexikói gyárra hárul – főként az Ursula von der Leyen által is elfogadott Trump-féle gigavámok miatt, amelyek nehezítik az EU-ból érkező autók exportját.

A BMW globális értékesítései az év eleji lassulás után már a második félévben erősödtek, az Egyesült Államokban pedig történelmi rekordot értek el: a harmadik negyedévben 98 ezer járművet adtak el, ami 25 százalékos éves növekedés. A mexikói gyár 2026-os beindulása új lendületet adhat az elektromos offenzívának, bár az amerikai  elektromos autókra vonatkozó adókedvezmények megszűnése várhatóan átmeneti megtorpanást hoz.

Óriási lehetőség a BMW számára

Eközben Kína teljesen más pályán mozog: az elektromos járművek eladásai augusztus végéig elérték a 10 millió darabot, ami az összes eladás közel felét jelenti. A BMW számára ez óriási lehetőség – nem véletlen, hogy a Neue Klasse legnagyobb felvevőpiacát Kínában látja. A bajor gyártó már több mint két évtizede van jelen az országban, és 2022-ben történelmi lépést tett, amikor 75 százalékos többségi tulajdont szerzett a helyi Brilliance vállalatban – elsőként a német autógyártók közül.

A senjangi gyár termelése az utóbbi másfél évben robbanásszerűen nőtt: több mint egymillió autó készült, a hatmilliomodik BMW pedig már tavaly nyáron legördült a futószalagról. A Neue Klasse és az iX3 ezen a tapasztalati és bizalmi alapokon építkezik tovább. A BMW célja egyértelmű: az elektromos korszak vezető globális márkájává válni – Debrecentől Sengjanig, egy deflációval küzdő, de még mindig hatalmas növekedési potenciált rejtő kínai piacon.

