Életre szóló döntések – Az Ők tudják, mi a szerelem a Nemzeti Színházban

– Hubay darabja igazi jutalomjáték a színészeknek – mondja Rátóti Zoltán, az előadás rendezője. – Megmosolyogjuk, hogy a nagy zeneszerző csak közel fél évszázad után meri megkérni gyermekkori szerelme kezét. Ez egyszerre tragikus és megható.

A rendező szerint mindenképpen érdemes elővenni ezt a darabot, amikor egy társulatban olyan nagyszerű színészek vannak, mint Udvaros Dorottya és Blaskó Péter. – Mindkettőjükkel nagyon régóta ismerjük egymást, az évek, sőt évtizedek során nagyon szép, komoly munkáink voltak. Értjük egymást – tette hozzá Rátóti Zoltán.

Fotó: Nemzeti Színház/Eöri Szabó Zsolt

Udvaros Dorottya és Blaskó Péter számtalanszor lépett már együtt színpadra, így partnerként most is kiválóan működnek együtt. Az előadás előtt elmesélték, hogy már 16 közös bemutatójuk volt, és sokszor alakítottak házaspárt. – Az mindenképpen megtisztelő, hogy Tolnay Klári után én is megkaptam Estella szerepét – mondta Udvaros Dorottya az előadásról. A színésznő nem látta az emblematikus tévéváltozatot, de nem zavarja a nagy előd, ahogy Blaskó Pétert sem: – Még véletlenül sem szeretném, ha egy színpadi szituációban bármit is hasonlóképpen próbálnék megoldani, mint Sinkovits Imre. Nekem magamban kell megkeresnem, magamból felépítenem a szerepet. Egyébként Sinkovits Imre nagy példaképem volt, ritka, akiben együtt van jelen a tragikus és komikus színész – mondta a szerepről és elődjéről a színész, aki azt is hozzátette, Berlioz szerepében nagyon sajnálja, hogy az életéből kimaradt a zenetanulás.