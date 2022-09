Nagyvárosi nő vidéki kiegészítőkkel

A pandémiát szerencsésen átvészelte a Tomcsanyi márka is: itthon az elsők között kezdtek el maszkot gyártani, de nagy segítség volt számukra a kifejezetten erre a szektorra kiírt állami pályázat, ami miatt sikerült bővíteniük a gépparkjukat és tudtak javítani a munkakörülményeken is.

A Budapest Central European Fa­shion Weeken felvonultatott Tomcsanyi-ruhákon, mint mindig ezelőtt, visszaköszön a nagyvárosi nő életmódja, ám sokan asszociálhatnak a magyar vidék ikonikus, megszokott darabjaira is.

A márka identitásához hozzátartozik a vizsgálódás: mi az, amitől igazán magyarok vagyunk vagy kelet-európaiak, s ennek a vidék is a része, hiszen nem csak Budapestből áll Magyarország. Bár azt hiszem, hogy a kollekcióra jellemző printek és sziluettek inkább egy nagyvárosi nő életmódjáról szólnak

– osztotta meg lapunkkal Tomcsányi Dóri tervező. – Annak csak örülök, ha a végeredmény a magyar vidékre is emlékezteti a nézőt – tette hozzá. A szemfülesek több szettnél is felfigyeltek a mintás kendőkre, s mint tudjuk, a fejfedőknek a magyar viselettörténetben komoly jelentésük volt. A tervező célja ezúttal elsősorban az öltözékek kiegészítése volt.

Azt hiszem, hogy a kendővel inkább csak egy kiegészítést szerettem volna, hogy megjelenjenek a printek is a viselő arca körül is, ne csak a ruhán. Ez pedig így egy kicsit megbontja a szigorú egyformaságot.



– Nagyon sok pamut, illetve viszkóz kellett ehhez a kollekcióhoz, s egy igencsak vastag anyagot használtunk. A kollekcióban pamutvászon és viszkóz­anyagokra kerültek a minták, amelyeket Balázs Viola mintatervezővel közösen alkotunk már közel tíz éve. Ebből készültek farmerhatású kabátok, zakók nadrágok, illetve volt egy gyönyörű esésű selyemanyagunk, amiből kifejezetten nőies és sikkes ruhákat álmodtam meg – mesélte az anyaghasználatról a tervező. E printek történetéről Balázs Viola a következőket mondta:

Korábbi kollekciók már előkészítették a mostani ruhák mintáit, ami összefoglalja az elmúlt tíz évet, s azokból kiemeltük a legjelentősebb és meghatározóbb motívumokat, így kerültek be a kádári kockaházak, a csíkos szatyrok, a virágok, s így gyúrtuk össze ezt a mostani kollekciót.



A divatshow-k a modellek alkatát tekintve is diverzek, hiszen szakítanak az évtizedekig kőbe vésett paraméterekkel, amelyről megtudtuk, hogy elsősorban a Magyar Divat- & Designügynökség munkáját dicséri. – A modellcastingot az ügynökség végzi, ugyanakkor mi nagyon örülünk, hogy sokkal diverzebbek a modelljeink a kifutón. S mivel mi egy kifejezetten eladásra szánt márka vagyunk, ezért nagyon örülök, ha meg tudjuk nézni azt, hogy az egyes darabok miként mutathatnak különböző testalkatúakon – hangsúlyozta a tervező.

Borítókép: Utcán is hordható kollekciókkal állt elő a divatcég (Fotó: Teknős Miklós)