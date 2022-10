A Tündérkert akciójeleneteinek forgatása is látható a mai Svenkben

– Báthory Gábort játszom a Tündérkert című sorozatban, én vagyok Erdély frissen megválasztott fejedelme – mondja a Svenk legújabb adásában Katona Péter Dániel, miközben azt láthatják a nézők, ahogy a filmforgatáson éppen egy égő embert vesz a kamera, majd poroltóval eloltják a kaszkadőr ruháját. A műsorban később hozzáteszi, hogy kifejezetten sokat olvasott Báthory Gáborról és a magyar történelemnek arról az időszakáról, amelyben a sorozat játszódik. A főszereplő kiemelte, hogy nemcsak azért bújta a könyveket erről az időszakról, mert ő a sorozat főszereplője, hanem azért is, mert nagyon érdekelte, mi is történt valójában.

– Báthory Gábor egy fiatal, hedonista, huszonéves „rocksztár” volt, aki habzsolta az életet, a nőket, az alkoholt, ettől izgalmas ő mint magánszemély. Mint történelmi alak pedig azért, mert Erdélyt próbálta meg visszacsatolni az akkori Magyarországhoz. Neki ez igazán szívügye volt

– hangoztatta Katona Péter Dániel. Arról is szólt, hogy neki van a legtöbb ruhája a forgatáson, amelyeket nagyon szép anyagokból készítettek, és külön neki varrták. A főszereplő arról is beszélt, hogy számára a legérdekesebb ruhadarab a páncél volt, bár azt is hangsúlyozta, hogy el nem tudja képzelni, hogyan tudtak létezni ezekben a nem igazán kényelmes páncélokban a kor emberei.

Mint arról már lapunk korábban beszámolt, júliusban kezdődött Móricz Zsigmond Erdély-trilógiájának első, máig nagy hatású Tündérkert című regényéből készülő történelmi-politikai thrillersorozat forgatása. A sorozatban a török kori Erdély izgalmas politikai és színes társadalmi világa elevenedik meg szerelemmel, intrikákkal, súlyos döntésekkel és csavaros fordulatokkal átszőve, a korszak két meghatározó férfiújának, Bethlen Gábornak és Báthory Gábornak a főszereplésével. A két történelmi hős egymásét keresztező útja körül rajzolódik ki a XVII. századi Erdély.

Borítókép: forgatási jelenet (Fotó: Bach Máté)