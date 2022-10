Mesevilágot hagyott ránk – Száz éve született Bálint Ágnes

A két tollas jószág ugyan boldog házasságban él, de Kukori csak vonakodva segít bármiben a ház körül, hiába kéri Kotkoda, hogy kapirgálja ki a gyomot a kukorica közül, vagy éppen porolja ki a szőnyeget, Kukori folyamatosan azon töri a fejét, hogyan kerülhetné el a munkát.

Ebben jó barátja, Kopasznyakú (hangja: Szuhay Balázs) is segítségére van, aki rendszerint segít Kukorinak kibújni a munka alól. A két barát azonban mindig pórul jár, és Kotkoda végül úgyis megleckézteti a lusta Kukorit. A rajzfilmsorozat rendezője Mata János volt.

Gondosan ügyeltek a szereplők környezetének kialakítására, Kukori és Kotkoda parasztházban laktak, Hápogi (hangja: Horváth Gyula) pedig modern házban úszómedencével.

Neki robogója is volt, ezt annak apropóján írta bele Bálint Ágnes a történetbe, hogy akkoriban Mata Jánosnak is volt egy robogója. Egyes szereplőknek gépjárműve is volt, amik mind valódi, ismert modellek grafikái voltak, így például a betörő rókák VW bogárral, a Szöcske pedig Jaguar E-Type autóval közlekedett. Ha valaki kedvet kapott, hogy próbára tegye emlékezetét, ezen a linken talál egy pár kérdésből álló kvízt a sorozatról – néhány választ már el is árultunk.

Frakk, a macskák réme (1971–1985)

Valószínűleg ennek a mesének a főcímdala is elevenen él mindenki emlékezetében, ahogyan jópofa, szerethető karakterei is. A derék, focizni imádó magyar vizsla, Frakk (hangja: Szabó Gyula), aki előszeretettel tanítja móresre a sokszor rosszban sántikáló, falánk macskákat, akik érkezése előtt a ház úrnői voltak.

A lusta, de fondorlatos, fekete Lukréciát (hangja: Schubert Éva) és a szintén nem túl aktív, de szelíd, fehér Szerénkét (hangja: Váradi Hédi), akik ugyan gyakran törnek borsot Frakk orra alá, de azért mégis összeköti őket a barátság, még ha kutya-macska is. Frakk valóban igyekszik megakadályozni minden turpisságot, amit a macskák elkövetnének, de ha kell, segít nekik.

Aztán ott van még a szigorú, első látásra következetes Károly bácsi (hangja: Rajz János, Suka Sándor), aki kutyájához hasonlóan kevésbé szívleli a macskákat, szeret újságot olvasni és csendben kertészkedni. És ugyan zavarja, hogy felesége elkényezteti a macskákat, ő aztán ugyanígy tesz Frakkal. Irma néni (hangja: Pártos Erzsi) pedig akárhogy is, de rendkívül jó feleség és gazda (a macskáké és Frakké egyaránt), aki remekül zongorázik, csodálatos vendéglátó és – a többiekhez hasonlóan – rendkívül szerethető.