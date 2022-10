Neumann János-évfordulót ünneplünk

Hamarosan megkezdi működését a Neumann János emlékév programjait koordináló védnöki testület, amelynek elnöki tisztségét a magyar számítógép-tudományi társaság felkérésére a magyar matematikus lánya, az Egyesült Államokban élő Marina von Neumann Whitman tölti be. Rajta kívül számos egyetemi, akadémiai és vállalati vezető vesz részt az előkészítő munkálatokban, tájékoztatta lapunkat Beck György, az emlékévet szervező társaság elnöke.

A jövőre esedékes, születésének százhuszadik évfordulójára számos pályázatot már meghirdettek különböző tudományterületeken. A Hommage a Neumann című képzőművészeti pályázatukat a Magyar Elektrográfiai Társasággal közösen írta ki a számítógép-tudományi társaság, a beérkező legjobb alkotásokat vándorkiállításon mutatják majd be. A Deák 17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galériával megegyezve szintén kiírtak egy pályázatot, erre is várják az ifjú tehetségek alkotásait. A Galaktika című folyóirattal együttműködésben a Túlélhetjük-e a technikát? Neumann János és a jövő című esszéíró pályázatot hirdették meg, de az Élet és Tudomány című lap keretein belül is elindítanak egy irodalmi pályázatot.

Az emlékév keretében több kiállításuk is lesz az ország különböző pontjain. Mivel Neumann János a Fasori Evangélikus Gimnáziumba járt, itt fog megnyílni a Neumann-miliő című tárlat, amelyet korabeli emléktárgyakból állítanak össze. Ugyanitt egy megemlékezést is tartanak. A későbbiekben az Óbudai Egyetemen és a kecskeméti Neumann János Egyetemen is felelevenítik a matematikus életét, munkásságának érdemeit.

A magyar „Marslakók” egykori budapesti emlékhelyeihez informatikatörténeti sétát terveznek, Neumann János V. kerületi lakóházánál koszorúzni fognak. A szegedi Szent-Györgyi Albert Agórában található informatikatörténeti múzeumban megnyitnak egy Neumann-emlékszobát, és megjelentetik a nagy sikerű The Man from The Future: The Visionary Life of John von Neumann című könyv magyar kiadását, valamint a Neumann János válogatott írásai című kötetet. A Természet Világa című folyóirattal tematikus lapszámot készítenek elő, a Magyar Nemzeti Bank pedig kiad egy Neumann János emlékérmet.

A társaságnak kiemelt programjai is lesznek. Többek között a magyar informatika napja január 24-én, amit egy konferenciával és egy megemlékezéssel kötnek egybe. Az év csúcseseménye a középiskolai informatikai diák­olimpia világdöntője lesz Szegeden. Erre több mint kilencven országból a legjobb fiatal informatikusok – vagy ahogyan Beck György fogalmaz –, a 18 éves Steve Jobsok és Bill Gatesek érkeznek Magyarországra.

A Magyar Tudományos Akadémián konferenciát rendeznek a Neumann-életműről, a Műegyetemmel közösen kiosztják a Neumann János professzori címet, amelyhez kapcsolódóan szintén rendeznek egy tudományos ülésszakot. Lezsák Sándor József Attila-díjas költővel, politikussal arról egyeztek meg, hogy a lakitelki Hungarikum Ligetben is szerveznek egy megemlékezést.

Beck György úgy véli, Neumann János az egyik legismertebb és legeredményesebb magyar volt, számos tudományterület megteremtője. Nyolcévesen már értette a differenciálszámítást, az informatikában ő írta le a modern számítógépek működési elvét, amiért a számítógép atyjának nevezik. Szintén ő indította el a funkcionális analízist, a halmazelméletet, a valószínűségszámítást, a matematikai logikát, a kvantummechanikát és az operációkutatást. Emellett morális problémákkal is foglalkozott, polihisztor volt.

– Van egy nagyon aranyos mondás, amely Wigner Jenő Nobel-díjas magyar fizikustól származik. Ő mondta azt, hogy az emberiség két részből áll: Neumann Jánosból és a többiekből. Ahhoz viszont, hogy Neumann János is legalább annyira ismert legyen, mint Puskás Ferenc, sokat kell még dolgoznunk. Az emlékév ebben sokat fog segíteni – fogalmazott Beck György.

Borítókép: Neumann János (Fotó: Getty Images)