Adventre hangolódás a Várkert Bazárban

Kőrösi Gábor, a Várkapitányság kommunikációs és marketingigazgatója az esemény mai sajtótájékoztatóján elmondta, hogy egész évben kiemelt figyelmet fordítanak a gyerekekre és a családokra, így lesz ez adventkor is: vasárnaponként ingyenes kézműves-foglalkozások, valamint Grecsó Krisztián és a Csík Zenekar három tagjának közös táncos-dalos, Belefér egy pici szívbe című koncertje várja a családokat. Emellett bábelőadásokon a Betlehemi történetet és Kippkopp havas kalandjait láthatják a gyerekek, de a Várkert mozi vetítésein Csajkovszkij A diótörője is szerepel a programban a Royal Balett előadásában.

Kőrösi Gábor felhívta a figyelmet arra, hogy idén is rendeznek iparművészeti vásárt, amely vasárnaponként 10 órától az esti koncertekig várja az érdeklődőket több mint ötven tervező és dizájner termékeivel.

Az iparművészek workshopokat is tartanak a Rearticon Iparművészeti Egyesület közreműködésével.

Az ünnepi koncertek sorában december 11-én két alkalommal, délután és este lép színpadra Tóth Vera és a Budapest Jazz Orchestra, ezúttal a Danubia Zenekar közreműködésével. Vendégművészként Miklósa Erika és Rab Gyula lép színpadra. December 14-én LGT-slágerekből és saját dalokból ad koncertet Karácsony János James.

A Magyar Nemzeti Táncegyüttes december 4-én a Téli tánc című produkciót, Zsuráfszky Zoltán Kossuth-díjas művész koreográfiáját adja elő.

Szabadtéri fotókiállítást is rendeznek a Néprajzi Múzeummal közösen, amelyen a karácsonyhoz és a népi hiedelmekhez, ajándékozási szokásokhoz kapcsolódó felvételeket tekinthetjük meg. Míg a kiállítás másik része a Budavári Palotanegyed Halászó gyerekek teraszán mutatkozik be. Emellett a Budavári negyedben vezetett tematikus sétákkal is készülnek a szervezők, amelyeken egyebek mellett Erzsébet királyné kedvenc helyeit ismerhetik meg a séta résztvevői.

November 27-én, advent első vasárnapján ad koncertet a Hot Jazz Band és Kozma Orsi, aki a sajtótájékoztatón azt mondta: első alkalommal lép színpadra szólóban a zenekarral. A koncerten az 1920-as, 30-as és 40-es évek slágerei mellett új dalok is felcsendülnek, Bényi Tamással pedig a capellában is énekelnek.

Ó fényességes, szép hajnal címmel bukovinai székely népszokásokat ismerhetünk meg december 3-án.

Kóka Rozália, a népművészet mestere kiemelte: az esten a karácsonyi ünnepkör legszebb népszokásai elevenednek meg dalokkal, táncokkal, mesékkel és betlehemes játékkal. A bukovinai székely karácsonyok szent játékát, a Hadikfalvi betlehemest az Érdi Bukovinai Székely Népdalkör szólistái előadásában hallhatja a közönség.

December 5-én Az ünnep azé, aki várja címmel rendezik a Várkert Irodalom Aposztróf című sorozatának utolsó estjét, amelyre az ünnephez közeledve a családokra helyezik a hangsúlyt. Juhász Anna irodalmár a program kapcsán kifejtette: a zenés irodalmi esten Szabó T. Anna költő és férje, Dragomán György író, valamint Lackfi János író, költő és lánya Lackfi Dorottya énekes lesznek a meghívott vendégek.

Születésnapi dupla koncertet ad a Budapest Bár december 18-án. Farkas Róbert zenekarvezető hangsúlyozta: ritka alkalom, hogy az egész zenekar közösen lép színpadra, a 15. születésnap alkalmából tizenkét énekessel zenélnek.

A jótékonyságra is figyelmet fordít a Várkert Bazár, amely idén csatlakozott a Ökumenikus Szeretetszolgálat szeretet.éhség. elnevezésű adománygyűjtő kezdeményezéshez. A pénzbeli felajánlásokat a Várkert Bazár aulájában és a Budavári Palotanegyed Szent István-termének jegypénztáránál kihelyezett perselyekbe lehet majd elhelyezni. Gáncs Kristóf, a segélyszervezet kommunikációs igazgatója emlékeztetett arra, hogy immár huszonhét éve hirdeti meg minden évben a segélyszervezet országos adventi pénzadománygyűjtést, amelyhez az egész országból csatlakoznak közösségek.