Angolra fordították Balassi Bálint harmincnyolc költeményét

Czipott Péter 1954-ben Kaliforniában született magyar szülők gyermekeként.

Czipott nemzetközileg jegyzett irodalomtudós és fordító, elsősorban magyarról angolra ültetett át szépirodalmi műveket.

John M. Ridland Balassi-kardos költővel közösen kétkönyvnyi terjedelmű kötetet adott ki Márai Sándor (Alma Classics, 2013) és Radnóti Miklós (New American Press, 2014; 2. javított kiadás, 2020) válogatott verseiből. Emellett számos magyar szerző versének fordítását tette közkinccsé irodalmi folyóiratokban és antológiákban. Egyéni fordítóként megjelentette Szerb Antal remekművét, az Utas és holdvilágot (Journey by Moonlight, Alma Classics, 2016), és mint a szerző társfordítója, a Férfiidők lányregénye című művét, Várkonyi F. Zsuzsa könyvének fordítását (Those Who Remained, JewishGen Press, 2021).

A Toll és szablya – The Pen and The Sword című kétnyelvű kötet borítója Fotó: Présház.eu

A magyar irodalomért végzett szolgálataiért 2010-ben Balassi Bálint-emlékérmet, 2020-ban Magyar Arany Érdemkeresztet kapott.

A Balassi-versek fordítására a most megjelent kötet szerkesztője, Molnár Pál kérte fel az amerikai irodalmárt.

Ez a negyedik könyv, amely a magyar alapítású nemzetközi irodalmi díjhoz, a Balassi Bálint-emlékkardhoz kapcsolódik. Az első Kardtársak címmel 2002-ben jelent meg, 2016-ban a Balassi kardtársai című gyűjtemény látott napvilágot, a harmadik kötet Rímek szablyaélen címen 2020-ban került a könyvpiacra; az utóbbi két könyvben a külföldi műfordítók anyanyelvükön írt alkotásai is tanulmányozhatók. Mindegyik kötetet a Kairosz Kiadó adta ki.