Magyarországon is fellép a Heilung zenekar

A dán, norvég és német tagokból álló, experimentális viking folk zenét játszó Heilung korábban már bejelentett turnéját új időpontra szervezte, mellyel a magyar rajongók annyira jól jártak, hogy sikerült egy budapesti dátumot is beiktatni. A hazai állomás 2022. december 2-án lesz a Barba Negrában – olvasható a koncert Facebook-eseményének leírásában.

„Készüljetek fel a lebilincselő zenei élményre, melyet a Heilung (magyarul: gyógyítás – mely a zenekar hangzását tökéletesen tükrözi) csodája okoz. A legutóbbi, a természet és a történelem ihlette 2019-es Futha lemez egy igazi nemzetközi elismerésnek is örvendő mestermű, ráadásul dalait most élőben is hallhatjátok. Hagyjátok, hogy a zenekar egy csodálatos zenei utazásra vigyen látványos élő koncertjén” – tudatták a szervezők.

Forrás: Facebook/Barba Negra

Borítókép: A Heilung egyik fellépése (Fotó: Facebook)