Megjelent a Tündér Ilona és Árgyélus című meselemez

„Nekem is van egy aranyszelencém, mint Árgyélusnak, s abban mindenféle dolgot gyűjtögetek, például emlékeket, dalokat, meséket és még sorolhatnám. Sok-sok ideje már, hogy Tündér Ilona és Árgyélus is beköltöztek az aranyszelencémbe, és évről évre egyre jobban megismertük egymást. Amikor kopogtattak, kinyitottam a láda tetejét, és előbújtak. Mindig hoztak magukkal valami újat, amit ebbe a mesébe beleszőttem, így lett olyan, amit most is hallhattok. De vajon nektek is ugyanezt üzenik ezek a történetek, mint nekem? Nem biztos… Nem lehet csak úgy belemagyarázni bármit, mert mindenkinek mást jelent a Nap, a Hold, a Szél vagy például egy tüzet okádó sárkány. Az aranyalmát termő fa mindenkinek virágzik, csak hinni kell benne, mint ahogyan a mesékben is, mert attól lesz igazán valóságos” – áll a kiadvány borítóján ajánlásként.

Balogh Melinda és Bősze Tamás Jean-Pierre együttműködéséből született meg a Tündér Ilona és Árgyélus című új meselemez, melynek zenei anyaga igen sokszínű, fellelhetők benne a magyar népzene, moldvai, gyimesi, gyergyói és kalotaszegi dallamok jellegzetességei. A lemezen a szerzők nemcsak a széphistória történetét dolgozták fel, hanem elhangzanak Ady-, valamint Weöres-versrészletek is.

A lemezt a Csend Stúdióban vették fel, a meséket Balogh Melinda és Horváth Sára dolgozta át, a zenei rendező ifj. Csoóri Sándor és Bősze Tamás Jean-Pierre volt, Novák Péter dramaturgként vett részt az alkotómunkában.

Borítókép: A CD borítója (Forrás: Fonó)