Hídépítés a magyar kultúra segítségével

A Híd Egyesület 2004. évi megalakulását követően több nagyszebeni család is érezte: szükség van arra, hogy a magyar kultúra látványosabban is jelen legyen a nagyszebeni kulturális színtéren. Így már 2006-ban megszervezték az első háromnapos magyar fesztivált, mely egyben felkészülés is volt a 2007-es esztendőre, ugyanis ekkor Nagyszeben – Luxembourg városával együttműködve – elnyerte az Európa kulturális fővárosa címet, s ekkor már az Ars Hungarica fesztivál tíznapos eseménysorozattá nőtte ki magát, mely idén már tizenhetedik alkalommal várta az érdeklődőket.

A műsorok összeállításánál különösen figyelünk arra, hogy az egész Kárpát-medence magyarsága jelen legyen, képviselhesse magát

– hangsúlyozta Serfőző Levente, az egyesület elnöke és a fesztivál főszervezője. A magyar közösség számára megrendezett összművészeti eseménysorozaton több mint százötven meghívott magyarországi és erdélyi vendég, művész és fellépő idén is biztosította a magas színvonalat és sokszínűséget. A rendezvények összesen tizenkét helyszínen zajlottak, amelyeken sor került koncertekre, klasszikus zenére, színházi előadásokra, néptáncra, könyvbemutatókra, kiállításmegnyitókra, a gyermekeknek pedig külön műsorokkal készültek a szervezők.

Idén először került be a programkínálatba a médiaműhely, melynek célja volt többek között, hogy hozzájáruljon a rendezvény sajtóirodájának munkájához.

Az az üzenet, amit mi szeretnénk eljuttatni részben Nagyszeben és környéke magyar közösségének, hogy ez az a kulturális közeg, ez az a kultúra, amelyhez a szórványközösség tartozik, ugyanakkor a más nemzetiségűek­nek is büszkén megmutatjuk ezen kulturális kincseinket. Sőt az igényeknek megfelelően próbálunk mindenkinek egy-egy kis kultúrcsemegét biztosítani, tehát gazdag programkavalkáddal jelentkeztek idén is

– mondta lapunknak Serfőző Levente.

Megtisztelő volt azt tapasztalni, hogy a közönség szép számban vett részt az eseményeinken, reményeink szerint nem bánták meg, hiszen azt észleltük, hogy sokan távoztak boldog arccal az előadótermekből. Öröm számunkra, hogy együtt művelődtünk, szórakoztunk, együtt gazdagodtunk, újabb magyar kulturális gyöngyszemeket ismertünk meg

– tette hozzá a fesztivál főszervezője.

Az összművészeti találkozónak sikerült elérnie célkitűzését, hogy a kultúra segítségével közösségek, intézmények és a nemzetiségtől függetlenül az eseményekre látogató személyek között hidakat, kapcsolatokat építsenek, így erősítve a magyar nemzeti identitást is.

Borítókép: Zenés programok is várták a fesztiválra látogatókat (Fotó: Híd Egyesület)