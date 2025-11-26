férfi párbajtőrSiklósi GergelyDancsházy-Nagy Tamásvilágkupaversenyolimpiai bajnok

Siklósi Gergely újabb egyéni hadjáratot kezd az olimpiai aranyig

A férfipárbajtőr világkupa-sorozat idén a szokásosnál később, december első hetében rajtol Vancouverben. A mezőnyben pedig van egy versenyző, aki az átlagosnál is türelmetlenebbül várja az első asszót: Siklósi Gergely. A Honvéd olimpiai bajnoka és világranglista-éllovasa a múlt szezon csúcsát – a ranglista megnyerését – csak egy állomásnak tekinti, nem végcélnak.

Magyar Nemzet
2025. 11. 26. 12:57
Fotó: ATTILA KISBENEDEK Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Siklósi Gergely olimpiai, világ- és Európa-bajnok párbajtőrvívónak a bahreini FIE-kongresszus gáláján átvett trófea számára inkább visszaigazolás, semmint egy elintézett ügy.  A Honvéd kiemelkedő versenyzője szerint áttörés előtt áll, s bár a ranglista győzelem szép eredmény, neki az egyéni olimpiai bajnoki arany a cél.

Siklósi Gergely a világranglista élén áll és ott is akar maradni több szezonon át.
Siklósi Gergely a világranglista élén áll, és ott is akar maradni több szezonon át. Fotó: FAFP

A francia, olasz és japán válogatottak olimpia utáni keretalakulása különösen érdekessé teszi a szezonkezdetet: szakmailag újra kell pozicionálni a mezőnyt, ami Siklósinak kedvező terep. – Ez most egy friss rajtvonal. Az elmúlt években folyamatosan ott voltam a világ élén, de azt szeretném, ha az eredményeim még inkább az egyéni dobogókon tükröződnének. Több szezonon át is szeretnék a világranglista tetején maradni – mondta el Siklósi Gergely, akit Vancouverbe természetesen elkísér mestere, Dancsházy-Nagy Tamás, a válogatott vezetőedzője.

– Gergő eredményessége objektív tény: Eb-bronz, vb-döntő, stabil világkupa-eredmények. Ezek már önmagukban is a világ legjobb párbajtőrözői közé teszik  – értékelt a szakember s hozzátette: 

Az a fajta konstruktív éhség, ami most látszik rajta, nagyon jó előjel a szezonrajtnál

A világkupa első állomása így nem pusztán versenykezdés: egy új, kimondottan egyéni ambíciókra épített hadjárat nyitánya. És Siklósi Gergely – az eredményei alapján – jó eséllyel ismét a szezon egyik főszereplője lehet.
 

Siklósi Gergely olimpiai, világ- és Európa-bajnok párbajtőrvívó, a Honvéd versenyzője. Már korán letette a névjegyét: kadét és junior korosztályban több Eb- és vb-érmet nyert, 2016-ban egyéniben és csapatban is junior Európa-bajnok lett. A felnőtt élmezőnybe 2019-ben robbant be, amikor a budapesti olimpiai kvalifikációs világbajnokságon egyéniben aranyérmet szerzett. A tokiói olimpián ezüstérmet nyert, majd 2024-ben Párizsban a magyar csapat tagjaként olimpiai bajnokká vált. Pályafutása során Eb-bronzérmet és egyéni vb-ezüstöt is szerzett, legutóbb 2025-ben Tbilisziben jutott döntőbe.





 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekafd

Ritka pillanat

Bayer Zsolt avatarja

Egy német képviselő igazat beszél az idióták, gazemberek és aljas hazudozók többségévé lett Európai Parlamentben.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.