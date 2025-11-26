Siklósi Gergely újabb egyéni hadjáratot kezd az olimpiai aranyig

Siklósi Gergely olimpiai, világ- és Európa-bajnok párbajtőrvívónak a bahreini FIE-kongresszus gáláján átvett trófea számára inkább visszaigazolás, semmint egy elintézett ügy. A Honvéd kiemelkedő versenyzője szerint áttörés előtt áll, s bár a ranglista győzelem szép eredmény, neki az egyéni olimpiai bajnoki arany a cél.

Siklósi Gergely a világranglista élén áll, és ott is akar maradni több szezonon át. Fotó: FAFP

A francia, olasz és japán válogatottak olimpia utáni keretalakulása különösen érdekessé teszi a szezonkezdetet: szakmailag újra kell pozicionálni a mezőnyt, ami Siklósinak kedvező terep. – Ez most egy friss rajtvonal. Az elmúlt években folyamatosan ott voltam a világ élén, de azt szeretném, ha az eredményeim még inkább az egyéni dobogókon tükröződnének. Több szezonon át is szeretnék a világranglista tetején maradni – mondta el Siklósi Gergely, akit Vancouverbe természetesen elkísér mestere, Dancsházy-Nagy Tamás, a válogatott vezetőedzője.

– Gergő eredményessége objektív tény: Eb-bronz, vb-döntő, stabil világkupa-eredmények. Ezek már önmagukban is a világ legjobb párbajtőrözői közé teszik – értékelt a szakember s hozzátette:

Az a fajta konstruktív éhség, ami most látszik rajta, nagyon jó előjel a szezonrajtnál

A világkupa első állomása így nem pusztán versenykezdés: egy új, kimondottan egyéni ambíciókra épített hadjárat nyitánya. És Siklósi Gergely – az eredményei alapján – jó eséllyel ismét a szezon egyik főszereplője lehet.



Siklósi Gergely olimpiai, világ- és Európa-bajnok párbajtőrvívó, a Honvéd versenyzője. Már korán letette a névjegyét: kadét és junior korosztályban több Eb- és vb-érmet nyert, 2016-ban egyéniben és csapatban is junior Európa-bajnok lett. A felnőtt élmezőnybe 2019-ben robbant be, amikor a budapesti olimpiai kvalifikációs világbajnokságon egyéniben aranyérmet szerzett. A tokiói olimpián ezüstérmet nyert, majd 2024-ben Párizsban a magyar csapat tagjaként olimpiai bajnokká vált. Pályafutása során Eb-bronzérmet és egyéni vb-ezüstöt is szerzett, legutóbb 2025-ben Tbilisziben jutott döntőbe.









