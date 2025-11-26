Három tiszás képviselő menekülne a fővárosból

– Ma a Tisza eddig néma és csak press-kukacot kiáltani tudó jelöltjei nem menekülhetnek tovább a válaszok elől. A Fővárosi Közgyűlésből ugyanis három tiszás képviselő is más karrier után vágyakozik. Van, aki a szerb határon jelölt, frakcióvezetőjük Pest vármegyében, Porcher Áron pedig Budapesten indul, igaz, bemutatkozásából utóbb ki kellett húzni, hogy a választókerületben él – hívta fel a figyelmet Szentkirályi Alexandra.

Porcher Áron (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

A Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője nyomatékosította:

ha már így alakult, akkor mondják el, mégis mit gondoltak, amikor megalkották a tegnap napvilágot látott megszorítócsomagot.

A frakcióvezető ismertette: progresszív, 22–33 százalékos szja-emelést vezetnének be, amivel már a bruttó 416 ezer forint fölött keresőknek is 22 százalékra ugrana a személyi jövedelemadója. Egy átlagos magyar családnak 30 százalékkal csökkentenék a családi adókedvezményeit. Jelentősen emelnék a kis- és középvállalkozások adóterheit: a kisvállalkozásoknak 13,5 százalékra, a középvállalkozásoknak 18 százalékra emelnék a társasági adót. Továbbá 32 százalékos áfát vetnének ki az 1600 köbcentiméter feletti autókra, azok alkatrészeire, az alkoholos italokra és a dohánytermékekre.

Az özvegyi nyugdíjakra 20 százalékos adót rónának ki. Bevezetnék az eb- és macskaadót, és 4 százalékos különadót vetnének ki a házi kedvencek termékeire (kutyatáp, macskatáp, macskaalom és így tovább). Privatizálnák az egészségügyet és a nyugdíjrendszert: a munkavállaló még a várható legalacsonyabb nyugdíj és leggyengébb egészségügyi alapellátás esetén is többet fizetne, mint a mostani rendszerben.

A Fidesz–KDNP fővárosi frakciója (Fotó: MTI/Illyés Tibor)

– Ebben a megszorítócsomagban ott van minden, amiért a liberális közgazdászok, a brüsszeli bürokraták és a baloldali szakértők lelkesedni szoktak: 1300 milliárd forintos sarc az emberek nyakába. Ebből nem kér egy magyar sem – szögezte le Szentkirályi Alexandra.