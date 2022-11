Rockra hangszerelt magyar irredenta dalok

A Trianon Múzeum a Kárpát-medence egyetlen olyan intézménye, mely az első világháborút követő békeszerződéssel és napjainkra is kiható következményeivel foglalkozik, és intézményes keretek között mutatja be a trianoni országvesztés gazdag és megrázó tárgyi, szellemi hagyatékát. A magyar emlékezetpolitika egyedülálló intézménye az irredenta dalok kiadásával nemcsak az idősebb generációt szeretné elérni, ennél is nagyobb célja, hogy a mai kor zenei stílusában megjelenítve a fiatal nemzedékkel is megismertesse a 20. század első felének sajátosan magyar dalait.

Az irredenta muzsika egy egész nemzetet sújtó, érthetetlen tragédiára adott, ösztönös, lelki gyógyulást kereső válasz. A dalok szövegét az elveszett Magyarország visszaszerzésére irányuló vágyak kifejezésre juttatása, zenéjét pedig a könnyen énekelhetőség, a fülbemászó, gyakran indulószerű dallam jellemezte.

A Trianon Múzeum a teljesség igényével próbálja megidézni a két világháború között Magyarországon kialakult erős szellemi irányzat megnyilvánulásának minden színterét. A haza egyesítésének gondolata nemcsak a politikai közéletben, az úri kaszinók folyosóin volt napirendi téma, hanem a művészet és a kultúra valamennyi műfajában képviseltette magát, így a zenei életben is. Trianon fájdalma jelen volt mind a könnyű-, mind a komolyzenei életben.

Szinte alig volt olyan előadótér, ahol ne jelent volna meg valamilyen formában Nagy-Magyarország idilli gondolata.

Ezt a miliőt kívánja megeleveníteni a megújulás alatt álló múzeum zeneszobája, melynek segítségével a látogatók egy század eleji polgári enteriőrbe léphetnek be. A szobabelsőben a jellegzetes bútorok és tárgyak mellett az irredenta zenei mozgalomhoz kapcsolódó relikviák is láthatók. A szobában kiállított fúvós és ütős hangszerek mellett néhány korabeli kiadású kottaritkaság is megtekinthető. A korszakra jellemző grafikai elemekkel tarkított kottakép mellett látványos ízelítőt adnak a kor grafikai stílusából azok a plakátok, melyek a korszak zenei és színpadi előadásait, bemutatóit adják hírül.

A rockzenei alapokra helyezett és az ország kiváló előadóművészei tolmácsolásában elhangzó tizenkét legszebb magyar irredenta dalt tartalmazó CD a múzeum ezen törekvését igyekszik kiegészíteni.