– A magyar zene rádiója hiánypótló, változatos műsorkínálatával hamar megtalálta hallgatói bázisát, és amellett, hogy komoly hagyományőrző szerepet tölt be, folyamatos megújulás jellemzi. Hogyan összegezné az elmúlt tíz esztendőt?

– Nagy öröm, hogy ez a csatorna létezik. Hat évvel ezelőtt, amikor megkaptam a felkérést a Dankó Rádió vezetésére, éreztem, hogy ez a rádió nagy lehetőségeket rejt magában. Akkor is megvolt a ma jellemző zenei kínálat – a magyar nóták, a cigányzene –, de megfogalmazódott, hogy vannak olyan műfajok, mint például az operett, amelyekkel bővíthetjük a repertoárunkat. Mostanra eljutottunk odáig, hogy azokat az identitásmeghatározó zenéket sugározza hallgatóinak, amelyek magyar szerzők művei és végigkísérték a ma középkorú és idősebb nemzedék fiatalságát. Nagyon színes a kínálatunk, nagyszerű szakemberekkel dolgozunk. Arra is figyelünk, hogy a csatorna a család rádiója legyen, a nagymama az unokájával együtt tudja hallgatni.

– Aranylemezek címmel új műsorral bővült a közelmúltban a csatorna. Milyen dalokat sugároznak ebben a műsorban?

– Idén augusztus végétől minden hétköznap délelőtt hallható az Aranylemezek című műsor, amely az örökzöldek otthona. Felcsendülnek az 1930-40-es évek sanzonjai, kupléi és filmzenéi, az 1950-60-as évek táncdalai, az 1960-70-80-as évek beat-, pop- és rocksikerei, valamint zenés színházi előadások és musicalek népszerű betétdalai is. Az örökzöld slágerekkel a tematikus hétvégék során is találkozhatnak a hallgatók, amelyeken egy-egy előadó munkásságát elevenítjük fel.

– A közönség többször találkozhatott élőben is a rádió csapatával, számos külső helyszínről jelentkeztek élő adással.

– Kilenc évvel ezelőtt indítottunk egy máig nagy sikernek örvendő ingyenes koncertsorozatot Dankó-klub címmel, amely házhoz viszi az élő zenét, magyar nótákat és örökzöld slágereket. Határainkon innen és túl több mint hatvan előadást tartottunk, a két legtávolabbi koncert helyszíne Csíkszereda és Kézdivásárhely volt. Mindig viszünk egy nagyszerű zenekart, fővárosi művészeket hívunk és fellépnek a helyi előadók is ezeken az alkalmakon. Ez a mi ajándékunk, hogy ne csak az éter hullámain keresztül legyenek velünk kapcsolatban, hanem a Dankó-család találkozásai ezek, amelyet a műsorok alkotói és a hallgatók együttesen alkotnak. Sok-sok hallgató viszonyul hozzánk családtagként, ismerik műsorainkat, szerkesztőségünk munkatársait. Mi is hasonlóképpen tekintünk rájuk, figyelünk kéréseikre, szeretettel teljesítjük azokat. Kiemelten fontos emellett a világ magyarságának összekötése, hiszen a rádiónak a világ számos pontján vannak hallgatói.

– A jeles jubileuma alkalmából mit kínálnak a hallgatóknak?

– Több különleges tartalommal, érdekességgel várjuk hallgatóinkat, így érdemes figyelemmel kísérni közösségi oldalunkat is. Az ünneplés megkoronázásaként nagyszabású koncerttel készülünk, amelyen többek között olyan kiválóságok lépnek fel, mint Rost Andrea, Szulák Andrea vagy Miller Zoltán és Vágó Bernadett. A Dankó 10 gálaműsorát a Dankó extra című műsorban december 25-én hallhatják először a hallgatók, az ismétlés december 31-én lesz. A gálaműsort december 31-én a Duna is műsorára tűzi.

