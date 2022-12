A pop és a rock könyvtára

– A populáris kultúrába beletartozik a népzene, a dzsessz, a magyarnóta, az operett, a musical, ám a gyűjtemény gerincét a honi pop-rock muzsika adja – szögezte le Jávorszky Béla Szilárd rockszakíró.

Ennek szellemében a magyar populáris kultúra szinte minden fontos dokumentuma fellelhető a könyvtárban. S noha a popkulturális könyvtárból kölcsönözni nem lehet, a körülbelül háromszáz magyar nyelvű könyv zömét digitalizálták, így azok szabadon kereshetők. A kollekciójuk folyamatosan bővül ismert szakemberek (Sebők János, Simon Géza Gábor, Zoltán János, Oroszi Iván) gyűjteményeivel. Emellett a Hungaroton közel teljes lemezarchívumát bírják. – Nálunk eredeti vinilkorong formájában meghallgatható bármelyik lemez, sőt a külön zenehallgató termünkbe akár 8-10 fő is befér, ahol nemcsak vinileket és CD-ket hallgathatnak, de a nagy méretű képernyőn közösen filmeket is nézhetnek – árulta el Jávorszky Béla Szilárd, hozzáfűzve: jövőre, előfizetőként a teljes tartalom elérhető lesz bárki számára otthonról. A zenei szakirodalom amúgy egyre inkább a nemzetközi zene felé is nyit: van már idegen nyelvű könyvek szekciója is, egyelőre kis számú kötettel, és a magazinok legalább fele angol nyelvű. Azt szintén megtudtam, hogy hozzáférést biztosítanak az Arcanumon fellelhető folyóiratokhoz. Ezeket nyolc terminálon olvashatják a látogatók. A könyvtár kiemelt Nemzeti Audiovizuális Archívum (Nava) pont, így régi rádió- és tévéműsorok között is tallózhatunk.

A látogatók akár megnézhetik a Nemzeti Filmintézet popkulturális szempontból fontos filmjeit is

– vetette közbe a rockszakíró, megjegyezve: filmklub formájában be is mutatják a nagyérdeműnek a korszakos alkotásokat. A hazai munkák mellett olyan alapvető mozikat vetítettek, mint a Hard Day’s Night, a The Song Remains the Same, a Woodstock vagy Zsombolyai János Hungarian Rhapsody – Queen Budapesten című koncertfilmje. Jövőre sort kerítenek az Elvis on Tour-ra, a Pink Floyd The Walljára, Prince Purple Rainjére. Noha elsődleges feladatuknak megfelelően könyvtárként működnek, azonban – miként a filmklubok esetén – egyéb élő programokat is kínálnak. Így Turi Gábor Jazz Szabadegyeteme a műfaj szempontjából fontos városokat s az ott történteket, stílusokat, muzsikusokat mutatta be. Jávorszky Béla Szilárd Rock and roll Szabadegyeteme, amely 1619-től – amikor az első feketéket behurcolták Jamestownon keresztül az új hazába – a jelenig kalauzolja végig az érdeklődőket a blueson, a countryn, a rock and rollon, a beaten át a rockig, popig.