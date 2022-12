Egy életmű esszenciája vinillemezen

Ehhez Radics munkásságának virágzó évtizede szolgáltatta a muníciót, ezáltal stílusváltásai is nyomon követhetők zenekarainak tükrében. A korai, hatvanas évek rock and roll korszakát az Atlantis helyett az egyébként blues-rockot játszó Tűzkerék kései, 1977-es felvétele eleveníti meg a The Shadows Guitar Boogie-jával, illetve Roy Hall Dig That Boogie című rockabillyjével.