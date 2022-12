Let It Snow, avagy karácsonyi jókívánság a Dirty Slipperstől

A Dirty Slippers zenekar áprilisban jelentette meg a Könnycseppek című háborúellenes dalát, amely hamar több rádió slágerlistájára is feljutott, a média pedig címlapokon hozta a produkció üzenetét: „béke és szeretet".

A tavaly nyáron a londoni Abbey Road stúdióban dolgozó zenekar azonban idén karácsonykor sem felejti el a rajongóit, igazi meglepetéssel készültek, feldolgozták a Let it Snow című világslágert, amelyet a tőlük megszokott dallamos pop-rock-köntösbe bújtattak.

A keverést ezúttal is egy külföldi szakember végezte, a londoni Tide Studio vezetője, Marvin, a videóklipet pedig ezúttal is Németh Dániel Kobe rendezte, aki a már említett Könnycseppek mellett a zenekar Mennyország kapujában dalának kisfilmjéért is felelős.

A Dirty Slippers Pro Arte-díjas énekes-gitárosa, Lobó-Szalóky Lázár a Magyar Nemzetnek elmondta, ebben a nehéz időszakban, amely az értelmetlen ukrán–orosz konfliktus miatt alakult ki,

szerettek volna minden magyar embernek egy olyan ajándék dallal kedveskedni, amely 1945 óta minden adventi időszak elmaradhatatlan kelléke az egész világon,

de mégsem tartozik a legtöbbször feldolgozott karácsonyi dalok közé.

Borítókép: jelenet a klipből (Forrás: You and Media Management)