A művészet lélekemelő szépsége

Ebbe a körbe tartozott Molnár-C. Pál is. A baráti művésztársaság később a Molnár- C. Pál Műterem-Múzeumban jött össze minden hónap első csütörtökjén, és ezt a hagyományt azóta is tartják. Elsődleges céljuk Molnár-C. Pál emlékének ápolása, művészetének gondozása és népszerűsítése.