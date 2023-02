Sokszínű, változatos filmkínálat a közmédiában

Mint mondták, a kínálatban láthatunk több olyan tévéjátékot, amelyek hazai színházak produkcióiból készültek, ilyen többek között a Kék, kék, kék vagy az Örök hűség. A Nemzeti Filmintézet támogatási programjában kiválasztott teátrumok filmes cégekkel közösen forgatták a színdarabokból készülő tévéjátékokat. Altorjai Anita, a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. vezérigazgatója a sajtótájékoztatón elmondta, hogy a filmek a közmédia és a Nemzeti Filmintézet együttműködésének köszönhetően láthatók február 19-től, vasárnaponként a Dunán.

Felelősség és kötelezettség a hiánypótló munka folytatása, amely nemcsak a magyar kultúrafogyasztó társadalmat gazdagítja, hanem a következő generációnak is izgalmassá, érdekessé teszi múltunkat. A közmédiának kötelezettsége, hogy a hazai irodalmat és a történelmet megismertesse a nézőkkel, és ezt a mai kor elvárásainak megfelelően, változatos formában tegye

– emlékeztetett Altorjai Anita vezérigazgató.

Káel Csaba, a mozgóképipar fejlesztéséért felelős kormánybiztos a sajtótájékoztatón elmondta:

A Nemzeti Filmintézet elindításakor, több mint két évvel ezelőtt az volt a szemünk előtt, hogy kiemelt feladatunk támogatóként hozzájárulni a mozifilmek mellett értékteremtő, szórakoztató, minőségi mozgóképes tartalmak létrejöttéhez, olyan korszerű formátumokban, mint a sorozat vagy a minisorozat, amelyek a megváltozott filmfogyasztási szokásokhoz igazodnak

– hangsúlyozta a kormánybiztos. – Emellett természetesen az is fontos, hogy ezek az alkotások minél szélesebb közönséghez eljussanak. Az online térben éppen ezért elindítottuk a Filmio szolgáltatást, és most az MTVA-val közös sorozat egy újabb mérföldkő. A lineáris televíziózás területén a közmédiának köszönhetően heti rendszerességgel kínálhatunk sokszínű és friss magyar mozgóképes tartalmat a tévénézőknek, határon innen és határon túl is a Dunán – tette hozzá.

Elhangzott, hogy a közmédia kiemelt feladata a kultúra közvetítése, a történelmi események és az irodalmi művek feldolgozása, valamint a hazai filmek bemutatása, ezért lépett partnerségre az NFI-vel.

A folyamat már tavaly elkezdődött, hiszen a közmédia mutatta be először televízióban többek között az MTVA megrendelésére és finanszírozásában készült A helység kalapácsát, az Ida regényét, valamint több dokumentumfilmet is, amelyet játékfilmes elemekkel egészítettek ki az alkotók, úgy, mint a Béke – A nemzetek felett című alkotást. A filmek közül több a Médiaklikken is látható.

Borítókép: Altorjai Anita, a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. vezérigazgatója és Káel Csaba, a mozgóképipar fejlesztéséért felelős kormánybiztos