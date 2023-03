Dalra, magyar!

Jókai Mór tudósításából tudjuk, hogy 1848. március 15-én Petőfi Sándor többször elszavalta a Nemzeti dalt, viszont estére már dallamot is szereztek rá, és este a színházban már énekelték is. Azt is tudjuk, hogy Petőfinek sok versét dalként ismerték, akár még úgy is, hogy nem tudták, ki írta a »dalszöveget«. Örülnék, ha visszatalálnánk a szavalható és énekelhető költészethez, jobb lenne tőle a világ. Ezért fontos számunkra a Petőfi-felhő pályázat.