Három új Star Wars-filmmel bővül a birodalom

James Mangold, a Logan rendezője a legkorábbi időkre utazik vissza. A Lucasfilm elnöke, Kathleen Kennedy elmondta, hogy Mangold rendezése az első jedik történetét, azaz egy eredettörténetet fog elmesélni.

A másik filmet Dave Filoni rendezi, s a film az Imperial Remnant és a New Republic között eszkalálódó háborút dolgozza majd fel. Ezzel az alkotás a hatodik és a hetedik epizód között helyezkedik el. Ahogy a Gamestar írta: „gyakorlatilag itt futnak majd össze A Mandalóri tévésorozat és a kapcsolódó spin-off szériák történetei.” A mozi meríteni fog a korábbi, immár Legendák néven illetett kánonból is – folytatta a Gamestar.

A harmadik bejelentett filmről, a Sharmeen Obaid-Chinoy által rendezett projekt már egy ideje publikus, de több irányváltáson ment át a mozi az előkészületek során. Obaid-Chinoy filmje 15 évvel a Star Wars: Skywalker kora után fog játszódni, és Daisy Ridley visszatér Rey szerepében. A film egy új jedi rend felemelkedésének történetét meséli el. A rend mestere Rex lesz. A Lucasfilm nemrég jelentette be azt is, hogy a Peaky Blinders írója, Steven Knight váltotta Damon Lindelofot és Justin Britt-Gibsont a film írói posztján – jegyezte meg a The Guardian.



Borítókép: Kathleen Kennedy (Fotó: Kate Green/Getty Images for Disney)