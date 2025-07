Fenyegetik a Csík zenekart, mert énekesnőjük elmondta véleményét a pride kapcsán

A Csík zenekar énekesnője felháborodott, amiért a szombati pride-on a drag queen show-hoz használták a hangját. A Kossuth-díjas Majorosi Marianna kijelentései felbolygatták az internetet, és többen is reagáltak rájuk, köztük Orbán Viktor és Menczer Tamás, de még a baloldali megmondóember, Nyáry Krisztián is. A Csík zenekar a pride-ról alkotott véleménye miatt bajba is került. Hamarosan Pécsen koncertezik, a hónap végén pedig az Ördögkatlan fesztiválon lép fel – közölte a Bama.

Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

Pécsen már évek óta tartanak pride-ot, nagy beágyazottsága van itt a rendezvénynek. Az eseményt jellemzően a városba máshonnan érkezőkkel és külföldi diákokkal rendezik meg. Ilyen körülmények és előzmények mellett érkezik Pécsre a Csík zenekar, amelynek a pécsi és az ördögkatlanos koncertjeiket beharangozó programajánlói alatt elképesztő gyűlöletcunami alakult ki:

van, aki már szívlapátot emleget, amelyet jellemzően erőszakos szövegkörnyezetben használ.

De „f…szerdős” pécsi buszjegyet is kínálnak a zenekarnak, valamint azt tanácsolják, hogy a koncertre vigyenek magukkal esernyőt – ami burkoltan arra irányuló célzás, hogy megdobálhatják, leköpdöshetik őket.

Az énekesnőt lerománozták, turulcigánynak, nácinak nevezték, valamint homofóbnak állították be. Ezeknek a kommenteknek a jó részét tiszás logós aktivista is támogatta.

De nem minden kommentelő ilyen véresszájú, elvétve akadnak olyanok, akik nyugalomra intenek:

Sajnálom, hogy ennyi gyűlölködés ömlik itt. A pride elvileg az elfogadásról, tiszteletről szól – jó lenne, ha ezt nem csak magunknak, hanem másoknak is meg tudnánk adni.

A megnyilvánulók többsége azonban ezzel nem foglalkozik, az elfogadás jegyében támadja az énekesnőt a véleménye miatt.

A portál kereste a zenekart is a gyűlölethullámmal és az ellenük szóló fenyegetésekkel kapcsolatban, azonban egyelőre nem válaszoltak.

A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányságtól és a közelgő pécsi koncertet szervezőktől a Káptalan Kert közösségi oldalon keresztül azt kérdezték meg, hogy látva a fenyegetéseket, a megnyilvánulásokat, miként tudják garantálni a zenekar biztonságát. Egyelőre azonban erre sem érkezett válasz.