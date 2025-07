Zavar az erőben: Magyar Péter úgy elvarázsolta a 444-et, hogy lepropagandistázták az Átlászót

„Kapkodás, csapkodás és zavar a rendszerben: a 444-es Tóth-Szenesi Attila lepropagandistázta a szintén külföldről fizetett Átlátszót” – jelentette ki közösségi oldalán a Fidesz parlamenti frakciójának a vezetője.

Ahogy Kocsis Máté fogalmaz:

a Tisza Párt szolgasajtója annyira igyekszik kimosdatni a Nagy Ő-t az adatgyűjtési botrányából, hogy lassan be is trottyolnak közben.

Igyekeznek azt sugallni, hogy ez csak valami hamis propaganda, és hülyének nézve az olvasóikat, megpróbálják az adatok kiszivárogtatására terelni a figyelmet – miközben a probléma elsősorban az adatok törvénytelen gyűjtése volt, és csak másodsorban az, hogy kikerültek.

Azt írja a Magyar Péter hátsó felének tisztán tartását végző »újságíró«, hogy »Az elmúlt hetekben kiszivárgott a propagandasajtóhoz egy személyes adatokat tartalmazó tiszás adatbázis«. Azonban Tóth-Szenesit különösebben nem zavarja, hogy az első cikk a témában az Átlátszón jelent meg

– emlékeztetett a frakcióvezető.

„Persze az is lehet, hogy feltűnt neki is, de fontosabb volt számára, hogy akár az olvasók becsapása árán is megvédje az ukránok kedvenc Magyar politikusát – így inkább lelkesen elkezdett propagandistázni. Oké-oké, jár az egész alakos Magyar Péter-poszter Tóth-Szenesinek és a 444 még megmaradt tagjainak” – írta Kocsis Máté.