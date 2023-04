Bejelentették, mikor folytatódik a Star Wars sikersorozata + videó

A londoni rendezvényen ismertették a Star Wars-franchise egy másik készülő sorozatát, az eredeti trilógia előtt száz évvel, a jedik fénykorában játszódó The Acolyte-ot is. A Sith nagyurak katonáira utaló címet viselő széria valamikor jövőre mutatkozhat be, és már készül két másik élő szereplős Star Wars-sorozat is, az Ahsoka és a Skeleton Crew.

Borítókép: Tony Gilroy (Fotó: AFP/Getty Images/Dia Dipasupil)