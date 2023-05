Budapest 150. évfordulójára készül a Margitszigeti Színház

A Margitszigeti Színház Daniel Lozakovich neves hegedűművésszel nyitja meg a júniust. A hagyományosan megrendezett klasszikus zenei nyitókoncert hazánk legrangosabb szimfonikus együttesével, a Nemzeti Filharmonikus Zenekarral évről évre elvarázsolja a közönséget. Az esten Caramel egy százötven főből álló gyermekkórussal adja elő Budapestről írt, 1873 című szerzeményét. A lélekemelő dal egy Budapesthez szóló szerelmes levélként is értelmezhető.

Ünnepi koncertre készül a Margitszigeti Színház pénteken Fotó: Éder Vera

A világ legnagyobb színpadain fellépő, méltán világhírű művész, Daniel Lozakovich elmélyült, kiegyensúlyozott, mindenfajta túlzástól mentes játékát hallva földöntúli csodában lehet részünk.

Hegedűjátéka teszi majd igazán különlegessé az estét, ahol olyan művek hangzanak el, mint Dohnányi Ernő Ünnepi nyitánya, Camille Saint-Saëns III., h-moll hegedűversenye és Csajkovszkij V. szimfóniája.

Budapest a világ egyik legszebb fekvésű fővárosa, melyre mi, magyarok igazán büszkék lehetünk. Buda és Pest évszázadok óta élt egymás szomszédságában, mégis az egyesítésük adta meg azt a lendületet, amely oly sok impozáns épületet eredményezett a Duna két partján. Messzire nyúló előzmények után a városok összevonásáról az Országgyűlés 1872 végén hozott törvényt, melyet az uralkodó, I. Ferenc József 1872. december 22-én szentesített, és másnap ki is hirdették.

Pest, Buda, Óbuda és a Margitsziget külön-külön is nagy múltú kulturális központok voltak. Most azokat az őseinket is ünnepeljük, akik felismerték, hogy ez a vidék milyen tökéletes találkozási pont, mennyi lehetőség rejlik benne. Ünnepeljük mindazt az elszántságot, kreativitást, a jövőbe vetett hitet, amivel minden nehézség ellenére kitartottak, együttműködtek egymással, és fejlesztették ezeket a területeket, hogy nekünk, utódoknak ez továbbra is vonzó hely maradjon. Ennek a szándéknak a hidak a szimbólumai, amik egyszersmind meggyorsították, világossá tették azt, hogy az egyesítéssel új dimenziókat lehet nyitni a város életében. A Margitszigeti Színház koncertje tehát a főváros múltja előtt tiszteleg.