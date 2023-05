Kezdődik a Margitszigeti Szabadtéri Színház idei évada

A Magyar Nemzeti Táncegyüttes Szabadság, szerelem! című előadásának látványos részletével kezdődött a Margitszigeti Szabadtéri Színház idei évadát ismertető, nyilvános sajtótájékoztatója a Margitszigeten. Az eseményen Bán Teodóra elmondta, hogy mintegy száz programmal, köztük világhírű és hazai művészekkel, opera-, balett-, operett- és musicalbemutatókkal, valamint koncertekkel várják az érdeklődőket a közel négy hónapon át tartó szezonban. Emellett családi programok, kiállítások és egyéb izgalmas rendezvények színesítik a kínálatot.

Bán Teodóra és Takács Bence a Margitszigeti Szabadtéri Színház idei évadát ismertető sajtótájékoztatón Fotó: Éder Vera

Május 25-én érkezik A Sukhishvili Georgiai Nemzeti Táncegyüttes egyedülálló előadása, míg május 28-án a harmincéves Jurassic Park 1. film-zene-koncert várja a közönséget a MÁV Szimfonikus Zenekar közreműködésével, Farkas Róbert karmester vezetésével. Júniusban hallhatjuk a nemzetközi hírű virtuózt, Daniel Lozakovichot, akit fiatal kora ellenére mára az egyik legizgalmasabb játékú hegedűművész és a világ legnagyobb koncerttermeiben arat hangos sikereket.

Lozakovich különleges muzsikálása teszi igazán varázslatossá a 2023-as év klasszikus zenei nyitókoncertjét, melyet évről évre, hagyományosan, hazánk legrangosabb szimfonikus együttesével, a Nemzeti Filharmonikus Zenekarral közösen rendezünk meg

– hangsúlyozta Bán Teodóra, hozzátéve, hogy az előadás nyitásaként Caramel a Magyar Állami Operaház százötven főből álló gyermekkarával adja elő Budapestről írt, 1873 című, lélekemelő szerzeményét.

A Margitszigeti Szabadtéri Színház évről évre világhírű operasztárokat hív operagálájára

Idén Pretty Yende és Nadine Sierra szopránját Párizs, New York, London, Bécs kiemelt operaházai után Budapesten is élvezheti a közönség. Pretty Yende csodálatos hangját legutóbb III. Károly király koronázási ünnepségén is megcsodálhattuk.

A műfaj szerelmesei, a tavaly hangosan ünnepelt Verdi Attila operabemutató után idén megnézhetik a különleges látványvilággal és rendezéssel színre vitt előadást.

Kentaur, Dobó Kata és Madarász János „Madár” által készített gigantikus filmes környezetben kelti életre a hun király történetét. A kanadai John Relyea napjaink világsztár basszusa – Attila szerepének egyik legkarizmatikusabb megformálója – érkezik az előadásra.

Idén a kétszáz éve született Petőfi Sándort ünnepeljük, így a Margitszigeten sem maradhat el a nagy költőnk életének jelentősebb pillanatait bemutató Szabadság, szerelem! című tánc-szín-játék a Magyar Nemzeti Táncegyüttes előadásában, amelyet június 4-én nézhetnek meg.

A musical műfajának rajongóit sem hagyja a színház élmény nélkül. A Báthory Erzsébet operamusical, a 2012-es ősbemutató után idén ismét megtekinthető a Margitszigeti Színház és a Kolozsvári Magyar Opera közös produkciójaként, olyan neves főszereplőkkel, mint Benedekffy Katalin, Szemenyei János, Szilágyi János, Laczkó V. Róbert.

Versenytáncosok is fellépnek a Margitszigeti Szabadtéri Színház 2023-as szezonjában Fotó: Éder Vera

A 10. színházi olimpia záróeseményének a Margitszigeti Színház ad otthont. Bartók A csodálatos mandarin és Ravel Bolero című legendás szerzeményeire készült táncművek az InterEUropa Balett előadásában, különböző nemzetiségű, válogatott táncosok előadásában valósul meg.

A szimfonikus zenekari műként játszott művek, most különleges formában hangzanak el, négykezes és kétzongorás négykezes előadásban.

A Bartók-művet Bogányi Gergely és Boros Mihály, a Ravel-művet a két művész mellett két kiváló zongorista, Binder Károly és Varga Gábor szólaltatják meg.

A Kecskeméti Katona József Nemzeti Színházzal közös szabadtéri bemutató pedig egy népszerű operett lesz, a Luxemburg grófja, amely Szente Vajk rendezésében, sztár szereplőgárdával érkezik júliusban. Prokofjev Rómeó és Júlia balettjét a szlovén Maribori Balett előadásában, Valentina Turcu rendezésében nézhetik meg. Az ország legnépszerűbb, a televíziós show-műsorokból megismert versenytáncosai pedig Astor Piazzolla, a tangó királyának műveiből álló esten varázsolják el a közönséget.

Koncertet ad a Chico & the Gypsies, a Romengo, a Cotton Club Singers, Zséda, a Budapest bár, Pápai Joci, Dolhai Attila, Fenyő Miklós, Caramel és a 100 Tagú Cigányzenekar.

Szeptemberben Az ég tartja a földet című musical mellett új szereposztásban tekinthetik meg Tolcsvay László, Müller Péter és Müller Péter Sziámi Mária evangéliuma című rockoperáját.