Nyomoznak Roger Waters ellen, mert megidézte a nácik egyenruháját

Roger Waters új turnéjának budapesti állomásáról mi is beszámoltunk, most ugyanez a műsor váltott ki rendőrségi nyomozást Németországban, a rocksztár május 17-én adott berlini koncertjét követően – adta hírül a BBC. A rendőrség szóvivője szerint közösség elleni uszítás gyanúja miatt nyomoznak, mivel a színpadon viselt, szerintük SS-uniformisra emlékeztető ruha alkalmas a náci uralom dicsőítésére vagy legitimálására, és így megzavarta a köznyugalmat.

A hosszú, fekete egyenruha, amin vörös karszalag és két, fehér alapon fekete kalapács is látható, először a Pink Floyd A fal című 1982-es mozifilmben volt látható, aminek egy jelenetében a főszerepet játszó Bob Geldof azt hallucinálja, hogy egy fasiszta gyűlést vezet. Németországban tilos a náci szimbólumok használata, ami alól művészi vagy oktatási célzat jelenthet kivételt.

Waters szerint célja egyértelműen a fasizmussal való szembeállás volt:



Az előadásom kérdéses elemeivel egyértelműen a fasizmus, a bigottság és az igazságtalanság minden formája ellen tiltakozom. A tébolyult fasiszta demagóg ábrázolása 1980 óta szerepel a koncertjeimen

– írta Twitteren. Később a Facebookon arról írt, hogy a németek az izraeli lobbi parancsára bélyegzik őt antiszemitának, és próbálják betiltani a koncertjeit. Münchenben, Kölnben és Frankfurtban valóban megpróbálták letiltani a fellépéseit, de sikertelenül.

A híresen Izrael-ellenes sztár ellen azóta a frankfurti koncertjén is tüntettek, többen izraeli zászlókat is becsempésztek a koncertre, valaki pedig a színpadra is feljutott egy lobogóval.

Waters megosztó politikai aktivizmusáról a budapesti koncertje kapcsán itt írtunk.

Borítókép: Roger Waters egy 2016-os fellépésén a kanadai Ottawában (Fotó: Wikimedia Commons/Brennan Schnell)