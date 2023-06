Dirty Slippers a sztárok között

A Dirty Slippers zenekar 2021 augusztusában dolgozhatott először a legendás londoni Abbey Road stúdióban. Az itt elkészült dalok közül, a Honest kid című idén február végén jelent meg és került fel számos brit, amerikai és ausztrál rádió lejátszási listájára, két rádióban a toplistára is felkerült, a sárvári Nádasdy-várban forgatott, külföldön is bemutatott videóklipben, pedig George Shilling producer is szerepelt, akinek neve már egybeforrt a Dirty Slippersszel.

A Dirty Slippers két tagja közt a producer, George Shilling Fotó: Mike Banks

A Honest kid nemzetközi sikerei után

a Dirty Slippers tagjai visszatértek Londonba, hogy a már meglévő felvételeket kiegészítve, elkészítsék az első, angol nyelvű nagylemezüket.

A munkálatok során azonban nem mindennapi élményekben volt részük, tudniillik olyan világhírű zenészekkel és producerekkel, zeneipari szakemberekkel találkozhattak, mint Paul Weller a The Jamből, az elmúlt harminc év legnagyobb gitárosai közé beválasztott, korábbi Suede tag, Bernard Butler vagy éppen Giles Martin, a Beatles-producer George Martin fia, aki Paul McCartney legutóbbi lemezének volt producere, s olyan filmzenékért felelős, mint a Rocketman.

Giles Martin és Bernard Butler társaságában a magyar muzsikusok Fotó: George Shilling

A zenekar tervei szerint a nagylemez még az idei év második felében láthat napvilágot, amelyről a nyár folyamán egy új dal is megjelenik majd.

Borítókép: Lobó-Szalóky Lázár az Abbey Road Stúdióban (Forrás: You and Media Management)