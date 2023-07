Szombaton, Stockholmban tartotta meg búcsúturnéjának utolsó koncertjét Sir Elton John. Az énekes a Covid miatt maratoni hosszúságúra nyúlt Farewell Yellow Brick Road című koncertsorozatot még 2018-ban kezdte.

Elton John 1970-ben

Fotó: Phototheque Lecoeuvre/Collection Christophel/AFP

Elton John a stockholmi eseményen elköszönt a közönségétől is, azt mondta: „ez volt számomra az éltető erő, csodálatosak voltatok. Köszönöm! Sosem felejtelek el titeket. Annyi fellépésem volt, hogyne emlékeznék. Ott vagytok a fejemben, a szívemben és a lelkemben”. Hozzátette, soha nem turnézik többé, ugyanakkor azt nem zárta ki, hogy a jövőben lesz még olyan alkalom, amikor színpadra lép majd.

Bár korábban arról szóltak a hírek, hogy a legendás énekes egészségügyi okból vonul vissza, Elton John most azt mondta, több időt szeretne tölteni a családjával. „Kiérdemeltem” – fogalmazott.

Elton John Reginald Kenneth Dwightként született 1947-ben, és már egészen fiatalon elkezdett érdeklődni a zene iránt, háromévesen kezdett el zongorázni, az iskolában pedig már Jerry Lee Lewishoz hasonló előadói stílusa miatt figyeltek fel rá. Bár mindkét szülőjének volt affinitása a zenéhez (édesapja egy félprofi bandában trombitált), repülőtisztként szolgáló apja megpróbálta hagyományosabb foglalkozások felé terelni. Ez természetesen nem lett így: már tizenegy évesen felvették a Királyi Zeneakadémiára.

Első zenei sikereit az 1970-es években aratta, miután megismerkedett Bernie Tupin szövegíróval, ekkor jelentek meg nagy áttörést jelentő albumai, a Don’t Shoot Me I’m Only The Piano Player és a Goodbye Yellow Brick Road olyan slágerekkel, mint a Crocodile Rock, vagy a Candle In The Wind című dala, amit később, 1997-ben Diana hercegné temetésén is előadott.

A hirtelen jött sikerek és a sok munka kikezdték az egészségét, a drog útját is megjárta, de végül sikeresen leszokott róla, és az évtizedben még a vasfüggönyön túl, így Moszkvában is fellépett.

A nyolcvanas években tovább ontotta a slágereket, ekkor készült például az I'm Still Standing, a Nikita, az I Don't Wanna Go On With You Like That vagy a Sacrifice című dala is. Ekkor extravagáns stílusából is visszavett, szolidabb megjelenésre váltott.

Filmzenéket is írt, Az oroszlánkirály című Disney-rajzfilm daláért 1995-ben Oscar-díjat is kapott.

Több zenésszel évtizedekig is együtt dolgozott, Davey Johnston gitáros, Nigel Olsson dobos, Ray Cooper ütőhangszeres és Dee Murray basszusgitáros számos koncertjén kísérték.

Elton Johnt az évek során számos díjjal jutalmazták, az Oscart kétszer, a Grammy-díjat hatszor is megkapta, II. Erzsébet lovaggá is ütötte.

Borítókép: Elton John Glastonburyben 2023-ban (Fotó: AFP/Oli Scarff)