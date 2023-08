Augusztus 25-én a a Balaton Limnológiai Kutatóintézetben és a tihanyi művésztelepén tartanak nyílt napot. Augusztus 26-án és 27-én pedig az örvényesi szabadstrandon workshopok, előadások, tájbejárások és művészeti aktivitások hívják majd fel a figyelmet a Balaton sérülékeny élő rendszerére.

Balaton-átúszás Révfülöpnél 2023. július 23-án (Fotó: Veszprém Megyei Napló/Nagy Lajos)

A menüt augusztus 19-én egész nap kóstolhatják az érdeklődők, több mint kilenc helyen Balaton-szerte. A kezdeményezésben részt vesz a balatonszemesi Kistücsök étterem, a balatonakarattyai The Rusty Coffee Box kávézó, a vászolyi Zománc bisztrócska, Kánya Zoli halsütője Balatonszepezdről, a Kaktusz büfé Csopakról, a Balatonalmádi Constans Random Café, a balatonmáriafürdői Lángos World, az Örvényes Beach büfé és a salföldi Bánya is.

A vendéglátóhelyeken ökológiai folyamatokat és kihívásokat szemléltető balatoni ételeket és italokat kóstolhatunk, és lesznek a menükben sokak számára ismeretlen, de a térségben termő alapanyagok is.

Így kóstolhatunk majd sulyom shotot és abált sulyom desszertet, hínaras és egyéb vízinövényes, iszapos lángost és kekszet, emberek számára készített bojli (horgász csali) falatokat, algás Balaton-italt és kávét vagy jégkását, de fáslegelő ital is lesz majd a kínálatban. A felhasznált alapanyagok természetesen minden esetben megfelelően előkészített és feldolgozott, emberi fogyasztásra alkalmas formában kerülnek a kóstolókba.

A Balaton térségében termő alapanyagok (Fotó: Túrós Balázs)

A fogások mellé beszélgetés is jár, hiszen a vendéglátóhelyek egy részében a Balatorium projekt munkatársai a tó problémáira, az ökológiai egyensúly fontosságára hívják fel a figyelmet kóstolás közben. Az ételek és italok által fókuszba kerülnek a Balaton mikroszkopikus algái, a horgászat során a tóba jutó tápanyagok, a vízinövények, amelyeket strandolás során észre sem veszünk, vagy éppen zavarnak minket. Ahogy egy-egy étel ízének kialakításában fontos szerepük lehet, úgy a víz tisztaságának vagy a halak szaporodásának fenntartásában is kulcsszerepet játszanak ezek az alig ismert élőlények és folyamatok.

A Balatorium projekt csapata többek között a menüvel szeretne rámutatni, hogy meg kell óvnunk a Balaton szépségét, a környék élhetőségét fenntartó természetes rendszert. Szemléletváltásra van szükség, hogy a Balatont ne csak használjuk, hanem együtt éljünk vele. A kóstolással minden érdeklődő új oldalát ismerheti meg a Balaton élővilágának, és talán jobban is vigyáz majd rá.

A VEB 2023 EKF és a PAD Alapítvány közös szervezésében megvalósuló Balatorium nem csak menüvel készül az idei utolsó balatoni nyári napokra. Az ökológiai kulturális hét fő programján augusztus 26-án és 27-én az örvényesi szabadstrandon rengeteg programon vehetnek majd részt az érdeklődők. A workshopok, előadások, tájbejárások és kiállítások célja ebben az esetben is a Balaton törékeny ökoszisztémájának bemutatása. A programsorozathoz csatlakozva augusztus 25-én megnyitja kapuit a Balaton Limnológiai Kutatóintézet és a Magyar Képzőművészeti Egyetem tihanyi művésztelepe is. Szintén augusztus 19-én a Balaton hangjaiból készült dalokat játszik majd Дeva, a Jazzbois, a Wave of Sound, Onakom és Hegedűs Józsi a Salföldi Bányában.

A Balatorium-menüről, az akcióban résztvevő helyekről, valamint az ökológiai kulturális hét további programjairól a Balatorium.hu, valamint a Balatorium és a SzabadonBalaton Facebook-oldalán találhatnak pontos információt az érdeklődők.