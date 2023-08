Zsidó ízek, imák, koncertek Debrecenben

Az idén a 25. alkalommal megrendezésre kerülő budapesti Zsidó Kulturális Fesztivál mellett egyre több vidéki helyszínen rendeznek hasonló eseményeket, ahol a cél a zsidó kultúra megismertetése a társadalommal. Augusztus 24–27. között Debrecenben a Pásti utcában zenés és táncos programokkal, versénekekkel, ismeretterjesztő előadásokkal és helytörténeti sétákkal készülnek a szervezők.

Az utcafesztivál során az érdeklődők megismerhetik a zsidó konyhai tradíciókat is, terítéken a legjellemzőbb fogásokkal és italokkal.

Aki pedig a kultúrában és vallásban is szívesen elmerülne, a zsinagóga és a rabbiszoba megtekintésére is lesz lehetősége, sőt Shmuel Faigen rabbival is kötetlenül beszélgethet.

A zsidó kulturális örökségé a főszerep Debrecenben. Fotó: Fejes Marci

A debreceni zsidó utcafesztivál programjai

augusztus 24., csütörtök:

16.30 Berésit – Teremtés – Magyarországi alkotók műveiből létrejövő kiállítás megnyitója

19.00 Esther & Juan koncertje: Felhők szárnyán (jegyköteles program)

Ádám Eszter operaénekes és Juan Pablo Esmok Lew argentin zeneszerző és gitárművész estje augusztus 26., szombat:

20.30 Rachel Nőegylet Kórus: Kis éji zsidó zene – Népszerű zsidó dallamok, majd kötetlen beszélgetés kellemes muzsika mellett a Pásti utcai Orthodox Zsinagóga kertjében. augusztus 27., vasárnap:

9.30 Zsidó örökség túra – Erdei Nóra (Explore Debrecen) vezetésével (jegyköteles program)

11.00 Túravezetés a zsidónegyedben és a rabbiszoba megtekintése Kreisler Gáborral, a Debreceni Chevra Kadisa elnökével

11.30 Réz András filmeszéta előadása az Oppenheimer című film kapcsán

12.30 Mitől kóser? Pálinka- és borkóstoló

13.00 Körömvirág együttes: Szól a kakas már

14.00 Elektro Lyra-koncert

15.00 Neumark Zoltán és Fellegi Balázs: Yiddish around the world

15.30 Csicsogó Színház: Kökény Matyi balladája

15.30 Kérdezd a rabbit! Beszélgetés Shmuel Faigen rabbival

16.30 Tordai Zoltán és zenekara: Jiddis és klezmerdallamok

17.30 Heller Zsolt és Fejér Tamás előadása: Zsidók a filmművészet világában

17.30 Mitől kóser? Pálinka- és borkóstoló

18.30 Debreceni Dixieland Jazz Band: „Jazz meets klezmer” – stílusok találkozása

Vasárnap tárlatvezetés várja a látogatókat a Berésit – Teremtés című kiállításon, nyitva tart a Szenes Hanna életét bemutató tárlat, a legkisebbek pedig a Jesiva tanoda foglalkozásain vehetnek részt.

Az utcafesztiválra érkezők széles gasztronómiai kínálatból is válogathatnak:

a Debreceni Zsidó Hitközség Kóser Konyhája és a Hamsza Étterem jóvoltából sólet, bárhesz burger, shakshuka és további különleges fogások lesznek terítéken.

ALL-IN Debrecen I. zsidó kulturális napok és II. Debreceni zsidó utcafesztivál a Közép- és Kelet-európai Zsidó Hitközségek és Szervezetek Egyesületével társszervezésben valósul meg.

Nyíregyházán szintén ezen a hétvégén, augusztus 27-én rendezik meg az I. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei zsidó gasztronómiai fesztivált.

Borítókép: Koncert a Pásti utcai zsinagógánál (Fotó: Fejes Marci)