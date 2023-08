Műfaji kavalkád a színezüst fesztiválon

Negyed évszázados fesztivál

– Ahogy azt a meghívó is rögzíti, az idei zsidó kulturális fesztivált ezüstbe csomagoltuk, figyelemmel a jubileumi negyedszázados múltunkra. De mi az ezüst szimbolikája? A középkor második felében bontakozott ki a heraldikának, azaz a címertannak azon irányzata, amikor a címer már nemcsak egy katonai jelzés volt, hanem megjelent a társadalmi élet egyéb területén is. Az ezüsthöz az alázat, a tisztesség, a tisztaság, a szeplőtelenség fogalmakat társították. A szokásokban a huszonötödik jubileumi esztendőhöz kapcsolják az ezüst színt – gondoljunk csak az ezüstlakodalomra vagy az ezüstdiplomára – ismertette a szeptember 3. és 12. közötti 25. Zsidó Kulturális Fesztivál idei tematikáját, arculati elemeinek hátterét a szerdai sajtóeseményen Mester Tamás, a Budapesti Zsidó Hitközség (BZSH) elnöke, a Mazsihisz alelnöke. Ezt követően Kunos Péter, a Mazsihisz-BZSH ügyvezetője kiemelte, hogy nagyon fontos, hogy nemcsak a látogatókhoz, hanem a látogatókon keresztül minden magyar emberhez eljusson a zsidó kultúra és annak értékei, legkiválóbb képviselői.

A fesztivál egyik koncerthelyszíne a Rumbach utcai zsinagóga. Fotó: Mirkó István

Hét helyszín, hazai és nemzetközi zenészek

A jubileumi évhez egyedi fesztiválprogram társul, ugyanis a hazai és a nemzetközi zenei szcéna kiválóságai csatlakoztak a rendezvényhez, akik a Dohány utcai, a Frankel Leó úti, a Hegedűs Gyula utcai, a Rumbach utca zsinagógában, a Bálint Házban, a Magyar Zene Házában és a Papp László Budapest Sportarénában lépnek fel.

A közönség a hazai zeneipar olyan elismert énekeseivel találkozhat, mint például Malek Andrea, Szulák Andrea, Falusi Mariann, Veres Mónika Nika, Pásztor Anna, Janicsák Veca, Müller Péter Sziámi, Dés László és Vastag Tamás. Számos népszerű színművészt is a fellépők sorában tudhatunk: Gubik Petra, Ónodi Eszter, Koós Réka, Hámori Gabriella, Janza Kata, Bereczki Zoltán, Szabó P. Szilveszter, Csonka András, Kamarás Iván, Máté Gábor és Mácsai Pál szintén színpadra lép.

Önálló esttel készül Fesztbaum Béla Jászai Mari-díjas színművész, aki Seress Rezső zeneszerző-zongorista – a ma is népszerű Szomorú vasárnap című dal komponistája – életét viszi színre a Hegedűs Gyula utcai zsinagógában szeptember 3-án este.

Seress Rezső, született Spitzer Rudolf (Rudi) a pesti éjszaka, illetve magyar és a budapesti kultúrtörténet egyik meghatározó alakja. Képzetlenül, énekelni igazából nem tudva, egy kézzel pötyögte dalait kiskocsmákban, előbb a Kulacsban, aztán pedig a Kispipában. Ezek a dalok részesei lettek annak a kultúrkincsnek, amit mindannyian ismerünk és szeretünk, bár nagyon sokszor nem is tudjuk, hogy ezek valójában Seress Rezső-szerzemények

– tájékoztatott zenés estjéről Fesztbaum Béla. Hozzátette, hogy a Seress-nótákra lehet nosztalgiázni is, ám az 1930-as évek pesti éjszakájába „kiabált” dalok a mának, nekünk is szólnak. Ugyancsak saját műsorral, azaz egy komolyzenei standuppal érkezik Bősze Ádám zenetörténész, antikvárius, aki Móser Ádám zenész közreműködésével ezúttal a tangó rejtelmeibe avatja be a nézőket a Rumbach utcai zsinagógában szeptember 4-én.

A hazai zenésztársadalom ismert művészei lépnek fel a 25. Zsidó Kulturális Fesztiválon. Fotó: Mirkó István

A magyar zenésztársadalomból Illényi Katica, Korcsolán Orsolya, Klein Judit, Jáger Bandi, Balogh Kálmán, Lukács Miklós, Szives Márton, Nógrádi Gergely, Banda Pál, a Voice & Brass, a Debrecen Dixieland Jazz Band és a Klezmerész együttes műsoraival találkozhat a közönség, de hazánkba érkezik az izraeli Voices of Yemen együttes, az Omri Mor Trió, valamint Alex Jacobowitz marimba- és xilofonművész is. Szintén izgalmas koncertnek ígérkezik a Leonyid Gutkin által vezetett Binah Orchestra műsora is. A formációhoz ezúttal csatlakozik az izraeli Amber Revival csapatot alkotó Netta Nimrodi és Arie Burshtein, a Rox Brothers zenekart megalapító orosz Alex és Nikita Pozdnyakov, valamint Viktoria Koloszova énekesnő is.

Klezmer nélkül pedig nincs zsidó kulturális fesztivál, ennek megfelelően a rendezvénysorozatot a Jávori Fegya által vezetett Budapest Klezmer Band koncertje nyitja, majd a Masa Tamás által vezetett Sabbathsong Klezmer Band fellépése zárja.

A jubileumi kulturális rendezvény részletes programjai ITT érhető el.

Borítókép: Pillanatkép a 25. Zsidó Kulturális Fesztivál szerdai sajtótájékoztatójáról (Fotó: Mirkó István)