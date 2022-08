Fókuszban az életöröm

A pandémia miatt nehéz évek állnak mögöttünk, amelyre az idei Zsidó Kulturális Fesztivál szervezői is reflektálni szerettek volna. Ezért lett „Életörömre hangolunk!” a mottója az egy hónap múlva kezdődő fesztiválunknak, amely az elmúlt években megérdemelten vált a fővárosi művészeti élet elismert és rangos eseményévé – hangsúlyozta Mester Tamás, a Budapesti Zsidó Hitközség elnöke. Hozzátette, hogy összesen hét helyszínen, a Dohány utcai, a Frankel Leó úti, a Hegedűs Gyula utcai és a Rumbach utcai zsinagógában, a Bálint Házban, a Madách Színház Tolnay Szalonjában és a Magyar Zene Házában várják a látogatókat.

A rendkívül gazdag programkínálatból érdemes kiemelni a Madách Színházat, amely ez alkalommal új darabbal mutatkozik be. Szirtes Tamás színiigazgató elmondta, nagy öröm, hogy részt vehetnek az eseményen.

A fesztivál idei jelmondata, az „Életörömre hangolunk”, tulajdonképpen a Madách Színház állandó iránytűje. Mi hiszünk abban, hogy a színház egyik funkciója az, hogy élni segítsen az embereknek – jelentette ki az igazgató.

A Covid-járvány miatt a színházaknak is újra kellett gondolniuk a működésüket, a Madáchban ebből a kényszerhelyzetből született meg a tévéstúdió ötlete, ahol sajátos, a magyar irodalom nagyjaihoz kötődő tévéjátékokat tudtak felvenni. Elkészült egy Adyról, egy Karinthy Frigyesről és egy Móricz Zsigmondról szóló film is. Megtudtuk azt is, hogy a szeptemberi eseményen a negyedik, Szép Ernő Emberszag című művéből készült filmszínjátékkal mutatkozik be a teátrum.

A fesztivál rendhagyó produkciói közül kiemelendő lesz a Nem tudhatom – Radnóti és korunk című est, továbbá az idén nyolcvanesztendős Barbra Streisand előtt tisztelgő koncert. Most először láthatja a közönség Teszter Nelli és Nógrádi Gergely Forró csokoládé című zenés komédiáját.

Külföldi sztárok közül sikerült a szervezőknek Budapestre csábítani az izraeli popzene új keleti díváját, a gyönyörűséges hangú és különleges kisugárzású Lala Tamart, a szintén iz­raeli Nigun Kvartettet, valamint a szefárd dalok sztárját, Mara Arandát Spanyolországból. Minden adott arra, hogy a különleges kulturális programokat kedvelő nézők a nyári fesztiválszezont szeptemberben, a 24. Zsidó Kulturális Fesztivállal folytassák.

Borítókép: Szirtes Tamás, a Madách Színház igazgatója (Fotó: Zsidó Kulturális Fesztivál)