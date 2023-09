A szervezők szerte az országban a helyi szokásokhoz, sajátosságokhoz igazodva állították össze a programot és döntöttek arról, hogy a Nyitott piacok napja – piacok éjszakája programon belül nappali vagy éjszakai rendezvényt tartanak. A hangsúly azon van, hogy a helyi és az adott piachoz, vásárcsarnokhoz tartozó agglomeráció, térség, tájegység jellemzői, terményei, termékei és szolgáltatásai jelenjenek meg az eseményen. Budapest mellett részt vesz Miskolc, Győr, Székesfehérvár, Kecskemét, Pécs, Szombathely és Zalaegerszeg is, kihirdetik az év legszebb piaci standja országos verseny helyi fordulójának eredményét, valamint a „kedvenc kofám, kedvenc árusom” verseny nyerteseit is. Több piacon tartanak a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal együttműködésben tartósélelmiszer-gyűjtést.

A Nyitott piacok napja – piacok éjszakája a vásárcsarnokok és Piacok Együttműködési Fórumának szervezésében jön létre (Fotó: Budapest vásárcsarnokai Kft.)

Az esemény központi megnyitója szeptember 22-én tízórakor lesz a Vámház körúti vásárcsarnokban, ahol rövid programismertető után megnyílik a Nagycsarnok őszi vására.

Az érdeklődőket, a vásárlókat nyilvános előadások és prezentációk is segítik majd a Nagycsarnok történetéről és működéséről, a csomagolásmentes vásárlásról, aktuális környezetvédelmi kérdésekről, a vadon termő gombák gyűjtéséről és bevizsgálásáról, valamint Budapest élelmezési kérdéseiről, az idősellátás aktuális kérdéseiről, de a kenyérliszt és az ősgabonák összefüggéseiről is. A nap folyamán pedig vezetett túrákat tartanak az épületben, ahol az építészeti különlegességek és az élelmiszerbiztonsági bemutató (árukezelés, árutárolás) mellett a Hungaricum utca, a borászati minikiállítás, a Gömböc és a Goethe-féle színbontás is megtekinthető lesz belső és külső panorámafotózással együtt. A rendezvényen az idősek információs pontja egész nap elérhető lesz.

A Nyitott piacok napja – piacok éjszakája Budapesten bekapcsolódik a főváros egyesítésének évfordulóját ünneplő Budapest 150 emlékévbe is: a Nagycsarnok fotópályázatot és gyermekrajzpályázatot hirdet. Ugyanitt hirdetik ki az Országos Gombaverseny idei időpontját is, valamint közönségszavazást indítanak a Nagycsarnok emblematikus figurájának elnevezéséhez.

Budapesten a Nagycsarnokon kívül a Rákóczi téri, a Bosnyák téri, a Fehérvári úti, a Tétényi úti, a Fény utcai és a Kórház utcai vásárcsarnokban piacozhatunk.

A látogatók a vásárcsarnokok történetével és működésével ismerkedhetnek meg vezetett túrákon, a kereskedőknél pedig kóstolóra is lehetőség nyílik. A Fehérvári úti vásárcsarnokban a kicsiknek és nagyoknak szervezett piaclátogatás mellett kóstolókra is sor kerül, kitelepül a XI. kerület Egészségügyi Szolgálata, helyszíni szűrésekkel. A Rákóczi téri csarnokban péntek délután és szombaton az igazi piaci hangulat mellett régiségvásárt és gardróbvásárt is tartanak, ahol felnőtt- és gyerekruhák mellett játékokat is lehet vásárolni majd, a délutánt After Jazz Party zárja. A Kórház utcai vásárcsarnokban a piaclátogatás mellett kirakodóvásár lesz. A Tétényi úti Üzletközpont és Piac programjait a Kortárs Építészeti Központ szervezi, akik a kerületrész és az üzletközpont történetét fotókiállításon mutatják be. A Fény utcai piacon vászontáskát osztanak majd a bejáratnál, hogy a csomagolásmentes vásárlást népszerűsítsék, a vásárláshoz utcazenészek szolgáltatják majd a hátteret. Budapesten a Nyitott piacok napját – piacok éjszakáját esti-éjszakai programként a Nagycsarnok esti sétái és fotózás, a Tétényi úti Üzletközpontban történő filmvetítés és a Fővárosi Autópiacon erre az estére újranyitó Fővárosi Autósmozi műsora zárja.

Kecskeméten reggel 9-kor indul a program,

először Horváth Lászlóné Kovács Terézia gyógynövény- és gombaszakértő Zöld gondolatok a piacon címmel a csomagolásmentes vásárlásról és a szelektív hulladékgyűjtésről tart majd előadást. Utána Miklós Bernadett szarvasgombász enged betekintést a szarvasgombával kapcsolatos ismereteibe, állandó segítőtársa, a kutyája, Citrom is részt vesz egy bemutató erejéig a rendezvényen, szarvasgombát fog kiszagolni. A piac egyik kiváló méhésze, Horváth Edit szabadtéren található pavilonjánál méz különlegességeket kóstolhatnak, vásárolhatnak és a kiállított kaptárnak köszönhetően betekintést nyerhetnek a méhek életébe is.

Pécsen folytatja turnéját az Édes élet – A méhek titokzatos világa vándorkiállítás, amelyet korábban már más vásárcsarnokokban is láthattak az érdeklődők,

a kiállításhoz kapcsolódóan a délelőtt folyamán mézórákra lehet jelentkezni. Az eseményen külön figyelnek a biciklivel érkezőkre is, akiket bringás kóstolóval, kerékpáros gyorsszervizzel és virágültetéssel várnak. A Pécsi Nemzeti Színházzal való együttműködés során minden egész órakor Piaci verselés fog szólni a vásárcsarnok hangszórójából. A Piactúrán kóstolóval várják a regisztrált vendégeket, a musthoz és a borhoz kecskesajtot és házi kenyeret kínálnak majd. A vásárcsarnok előtti téren a Misina Néptáncegyüttes jóvoltából néptáncbemutató és táncház lesz, amelyet a Sopianae Brass fúvóskoncertje követ majd.

Szombathelyen pedig A gombák földjén vándorkiállítás mutatkozik be, amely az Édes élet – A méhek titkos életéhez hasonlóan körbejárja az ország piacait és vásárcsarnokait.

A gombák mellett az almának jut kiemelt szerep: az almavásár mellett almafröccsterasz és almáslepényverseny várja a látogatókat, sőt a nap végén még az Alma együttes is fellép. A fenntarthatóságnak is komoly szerepet szánnak: a közösségi ruhavásár, a hangszer- és lemezbörze mellett flashmob hívja majd fel a figyelmet a csomagolásmentes vásárlás fontosságára, de bemutatják majd a szelektív hulladékgyűjtés és a komposztálás előnyeit is. A kedvenc gyümölcsökből smoothie-t lehet majd készíteni, a gyógynövényeket pedig limonádéban hasznosítják majd.

Győrben is napközbeni programmal készülnek: a nap fő témája a lecsó.

Ehhez kapcsolódóan nemcsak vásárral és tüzes chili paprika kóstolóval, hanem jótékonysági főzőversennyel is készülnek. A vásárcsarnok előtti téren az autómentes világnaphoz kapcsolódó rendezvények zajlanak majd.

Székesfehérváron galambász bemutatóval kezdődik a nyitott piacok napja, a lecsófőzés és a fánk sütés után a gyümölcslevekre koncentrálnak majd:

bemutatnak egy befőzőautomatát és az almalé gyártása után természetesen kóstoló is lesz. Fontos szerepet kap majd a virág is: a virágkötészeti foglalkozások során őszi dekorációt lehet majd készíteni. A programot a Györkönyi asszonykórus és a Gyöngyhalász Latin Duó fellépése színesíti.

A vásárcsarnokok, Piacok Együttműködési Fórumának a Nyitott piacok napja – piacok éjszakája az első megvalósult kezdeményezése.

A vásárcsarnokok és Piacok Együttműködési Fóruma lehetőséget teremt további, Magyarországon működő vásárcsarnok, piac számára

– tulajdonviszonyoktól, működési formától, földrajzi elhelyezkedéstől függetlenül – a későbbi csatlakozásra.

Borítókép: Szeptember 22-én rendezik meg az első Nyitott piacok napja – piacok éjszakáját (fotó: Budapest vásárcsarnokai Kft.)