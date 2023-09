Házibuli és szibériai csárdás - utcabált rendez a József Attila Színház

A színház szervezésében megvalósuló rendezvényen 14 órától interaktív játékokon, színes programokon vehetnek részt az érdeklődők. A nézők idén is bepillanthatnak a színfalak mögé a színház művészeinek vezetésével. Kézműves sátor, arcfestés, sakksarok és ugrálóvár is várja a gyerekeket – olvasható a színház közleményében.

Nemcsák Károly színész, a József Attila Színház igazgatója (Fotó: Máté Krisztián/Metropol)



Az utcabált Nemcsák Károly, a József Attila Színház igazgatója nyitja meg, majd átadja a szót a délután háziasszonyainak, Fehér Anna és Pikali Gerda színművészeknek.

Első programként közönségkedvenc mesék slágerré vált dalait hallgathatja meg a közönség Szucskó Noémi és Brunczlík Péter előadásában, majd Jónás Andrea és Blazsovszky Ákos játékmesterek vezetésével játékos feladatok várják a gyerekeket.

A színpadon ízelítőt adnak következő évaduk első nagyszínpadi bemutatójából, a Vértestvérek című előadásból. A neves brit szerző, Willy Russell zenés művét szeptember 30-ától láthatja a közönség a József Attila Színház nagyszínpadán, Lengyel Ferenc rendezésében.

A programok között Made in Hungária házibuli is szerepel. Amellett, hogy ízelítőt adnak a Made in Hungáriából, a társulat tagjai közül többen is csatlakoznak a programhoz.

Társulati karaoke és kvízparty, valamint a társulati tagok által alapított zenekar, az Alcor koncertje is megtalálható a programban, továbbá az érdeklődőket kedvezményes jegy- és bérletvásárlással is várják.

Este 19 órától a nagyszínpadon a Szibériai csárdás című előadás lesz látható. Az előadáson való részvétel jegyvásárláshoz kötött, a többi program ingyenesen látogatható.

Bővebb részletek a rendezvényről a színház honlapján olvashatók.