Laura Pergolizzi, vagy egyszerűen csak LP, erős érzelmi töltésű popdalaival lett népszerű, ehhez párosul erőteljes énekhangja, a társadalmi konvenciókat felrúgó attitűdje és intelligenciája. Új albuma, a Love Lines szeptember 29-én jelenik meg – ezzel fogja a rajongókat körbejárni. Sokan nem is hat sikeres albumáról ismerik, hanem dalszerzői tevékenysége okán. Írt már dalt Cher, Rihanna, Céline Dion és Christina Aguilera számára, de a Backstreet Boys, Leona Lewis és Mylène Farmer is neki köszönhet néhány ismert szerzeményt. Mára saját jogán több mint 25 milliós havi hallgató- és nézőszámot tudhat magáénak, koncertjei telt házzal futnak, több mint százötven városban lépett fel eddig.

A szerelem és az önfeláldozás témáját középpontba állító dalait világszerte már több mint hárommilliárd alkalommal streamelték, Lost on You című száma elképesztő magasságokba jutott, ukulelés hangszerelései védjegyének számítanak.

A 2000-es évek elején jelentek meg első, merész anyagai, amelyek nem hoztak sikert, előadói képességei révén azonban lemezkiadói szerződést kötött – ekkor és ennek köszönhetően dolgozott együtt a fentebb említett hírességekkel.

2014-ben már saját anyagaival, a Forever For Now című albummal, és főleg az áttörést hozó Into the Wild című kislemezzel keltett komoly figyelmet. Sokan először egy televíziós reklámban hallották, és elkezdtek keresgélni az interneten, hogy megtudják, ki is ő.

A nemzetközi siker következő lemezénél, a 2016-os Lost on You-nál jött el: a tizennyolc országban listavezető címadó folkballada mellett az album nyitószáma, a Muddy Waters is nagy sláger lett. Következő, 2018-as Heart to Mouth című lemezéről a Recovery és a Girls Go Wild került a legtöbbet játszott rádiós slágerek közé.

LP eddig kétszer (2018-ban és 2020-ban) járt Magyarországon, mindkét alkalommal a Budapest Parkban.

Borítókép: Laura Pergolizzi fellépés közben az Iconica fesztiválon, 2023. július 15., Sevilla (Fotó: AFP/Cristina Quicler)