Mese és játék Alfa Rómeótól Júliáig

Az 1968-as Alfa Rómeó és Júlia hihetetlen sikert aratott anno a magyar mozikban, akárhogy is fanyalgott a korabeli kritika. A Mamcserov Frigyes rendezte másfél órás történetben komoly szerepet kaptak a négylábú kollégák is, akikért meg Latinovits Zoltán rajongott, gondoljunk itt Laci kutyára.

Dávid Vali színművész idézi fel filmes emlékeit az Alfa Rómeó és Júlia című alkotás kapcsán (Forrás: Hír TV)

Az üde és szívmelengető vígjátékban szereplő Dávid Vali a kutyakiállításos jelenetet idézte fel, ám ő elsősorban talán színpadi alakításairól híres. Mamcserov Frigyes rendezői instrukciója számára az volt, hogy Mezei Máriára, a filmbeli angol ladyre kifejezetten nagyon figyeljen, hiszen Mária akcentusa miatt az angolja egészen hihetetlen volt – azon persze meg sem lepődünk már, hogy felvétel közben több leállás volt anno a sok nevetés, a komikus helyzetek miatt.

Veszprémben zajlott a jó hangulatú forgatás, s Dávid Vali korábbi ismeretsége is segítette a közös filmes munkát, hiszen amikor harmadéves volt, növendékként szerepelt a Ruttkai–Latinovits-féle Rómeó és Júliában, ahogyan erről is megtudunk néhány izgalmas kulisszatitkot.

Érdekesség, hogy Dávid Vali a mai napig a főiskolán megismert módszerrel készül egy-egy előadására, mindig komoly figyelemmel, hiszen amikor annak idején vizsgaelőadásra készültek, saját szavakkal kellett előadni a megtanult jeleneteket, mintegy elfelejtve a fejben lévő szöveget. Szó esik még a korszak telefonhiányáról is, de kiderül az is, hogy mennyire társasjáték a színház, és mennyire nehéz elérni a hitelességet a színpadon.

Szigethy Gábor mesél (Forrás: Hír TV)

Szigethy Gábor a Rutkai–Latinovits-páros kapcsán így fogalmaz: Ők a film!

Persze szó esik még itt a film meseszerűségeiről is, hiszen egy Trabant itt megelőzhet egy Chevrolet-t, egy kutya is fekhet a betegek ágyában a kórházban, s a sok szürreális esemény révén ez valóban egy meseszerű, közönségboldogító, csupa játék alkotás lett. A színészi játék titokzatos voltáról vagy Ruttkai Éva gyermekkori bemutatkozásáról szintén kiderül néhány érdekesség, ahogyan az exhibicionizmusról, a szemek mondanivalójáról, valamint Mamcserov Frigyes „szabadulóművészi” tehetségéről is sokat megtudhatunk.

Ajánljuk mindazoknak ezt a sok meglepetéssel teli „boldogságfilmet”, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapok világából. Ne hagyják ki a Szélesvásznú történelem szombati epizódját, az Alfa Rómeó és Júlia meséjét!

Borítókép: Beszélgetés a Szélesvásznú történelem adásában (Forrás: Hír TV)