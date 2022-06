Latinovits-film és kiállítás a Bajor Gizi Színészmúzeumban

Az 1963-ban bemutatott fekete-fehér magyar krimit Várkonyi Zoltán rendezte, a főszerepekben pedig Latinovits Zoltán és Ruttkai Éva láthatók. A drámai, feszült kémfilm a műfaj hazai meghonosítására tett kísérletet annak idején. A cselekmény szerint Háber fényképész gyanús tevékenysége felkelti a kémelhárítás figyelmét, a bűnbandába beépülő Csíky Gáborra azonban Háber ráállítja fiatal kolléganőjét, mivel a bizalmát nem nyeri el teljesen. A nő azonban beleszeret a férfiba, és segít a banda lebuktatásában.

Bajor Giziék egykori villájának azonban ne csak a kertjébe térjünk be, ha már ott járunk, érdemes megtekinteni az időszaki kiállításokat és az állandó tárlatot is. A „Szép ház, nagy park közepén…” című állandó kiállítás a ház egykori tulajdonosának, valamint a múzeumot alapító Gobbi Hildának állít emléket. A múzeum földszintjén a színháztörténeti múzeum gyűjteményéből összeállított időszaki tárlatok pedig mindig jeles színházi eseményekről emlékeznek meg, kiemelkedő színházművészek pályafutását mutatják be. Az emeleten a Kulisszák között című állandó kiállítás a színházi alkotófolyamatot bemutatva vezeti végig a látogatót a magyar színháztörténet kiemelkedő pillanatain, idézi fel a színházművészet felejthetetlen alkotóit.

Az augusztus 31-ig látogatható Latinovits-kiállítás körbejárja azt a társadalmi környezetet, melyben a művész létezett. Hivatalos levelek, szerződések, kritikák, újságcikkek reprezentálják, hogyan szűkült egyre keskenyebbé művészi tevékenységének színtere, hogyan akadályozták a váteszhajlamú küldetéses embert, akinek Ködszurkáló című kötetében olvasható vallomásai, vádjai, illetve a művészet értelmét kutató írásai egy nyughatatlan lélek belső vívódásairól tanúskodnak – olvasható a tárlatot bemutató írásban. Természetesen előadóművészi tevékenységét is bemutatják, melyet a színész nemzetépítésnek tartott, s ennek szellemében is alkotott; a hatalom éppen ezért mindent megtett annak érdekében, hogy művészi tevékenységét ellehetetlenítse.

Borítókép: Jelenet a Fotó Háber című filmből (Forrás: Port.hu )