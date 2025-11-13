Odaítélték a Déry-díjakat

A díj Déry Tibor özvegyének végakarata alapján jött létre, aki vagyonával az irodalmi élet kimagasló alkotóinak munkásságát kívánta támogatni. A pénzjutalommal járó kitüntetés forrása a Déry-hagyaték, beleértve a Déry-művek után keletkező jogdíjak összegét is. Az elismerés egyúttal Déry Tibornak is emléket állít, akinek idén ünnepeljük 131. születési évfordulóját.

Bognár Péter az idei Déry-díj egyik nyertese (Fotós: Sin Olivér)

Az elismerést odaítélő kuratórium elnöke Schein Gábor, tagjai pedig Bán Zsófia, Keresztesi József és Németh Gábor. Az első Déry-díjat 1984-ben adták át (akkor még Déry Tibor-jutalom néven), azóta több százan kaptak már kitüntetést. A korábbi díjazottak között szerepelnek olyan írók-költők, mint Csoóri Sándor, Csukás István, Esterházy Péter, Spiró György és Ottlik Géza, illetve olyan irodalomtörténészek, kritikusok, esszéisták, mint Csűrös Miklós, Ferencz Győző, Kovács Sándor Iván, Lengyel András, Németh G. Béla és Radnóti Sándor, Vida Gábor. Legutóbb 2024-ben Jánossy Lajos, Szűcs Teri és Sophie Aude vehette át a kitüntetést.

A kuratórium 2025-ben a következő szerzőket részesíti jutalomban kiemelkedő irodalmi munkásságukért:

Bognár Péter író

Szőcs Petra költő

Owen Good műfordító

Sineger Júlia beszédtanár

Keserű Imre pedagógus

Bognár Péter 1982-ben született Budapesten. Verseket 2003-óta publikál, írt színdarabot, amit Gothár Péter rendezésében a Katona József színház mutatott be, első regénye Hajózni kell, élni nem kell címmel 2022-ben jelent meg, ezt követte egy évvel később a Minél kevesebb karácsonyt, a sorozat harmadik darabja pedig – az Elmész, visszajössz, sose halsz meg – tavaly jelent meg. Munkáiért 2011-ben Petri-díjat, 2016-ban Artisjus Irodalmi Díjat, 2023-ban Zelk Zoltán-, 2024-ben Békés Pál-díjat kapott.

Szőcs Petra (Fotós: Nagy V. Gergő)

Szőcs Petra költő, filmrendező. Kolozsváron született, az ELTE magyar–német szakán és az SZFE forgatókönyvíró szakán végzett. 2008 óta publikál verseket. Kisjátékfilmjeit és Déva című nagyjátékfilmjét többek között Velencében, Cannes-ban és Szarajevóban vetítették. Első könyvéért (Kétvízköz), amely Kolozsvár egyik városrészéről kapta a címét, 2014-ben Makói Medáliák díjat kapott. 2017-ben Stuttgartban adták ki magyar–német nyelvű verseskötetét (Dán púder). Legutóbbi verseskötete, A gonosz falu legszebb lakói 2022-ben jelent meg.