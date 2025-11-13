Rajongó támadt Ariana Grandéra a Wicked 2. szingapúri premierjén, Cynthia Erivo védte meg a világsztárt + videó

A Universal Studios Szingapúrban megrendezett eseményén, ahol a stáb a Wicked-rajongókkal találkozott, a feszültség akkor hágott a tetőfokára, amikor egy férfi hirtelen áttörte a biztonsági kordonokat. Célja egyértelműen az volt, hogy megtámadja Ariana Grandét, aki Glinda, a jó boszorkány szerepében tűnik fel a nagyszabású produkcióban.

Cynthia Erivo és Ariana Grande színésznők, a Wicked című film főszereplői Forrás: Abc.com

A döbbenetes eseményekről beszámolt a Daily Mail és a Hollywood Reporter is, kiemelve, hogy a pillanatnyi sokk ellenére Grande kolléganője, Cynthia Erivo (aki a zöld bőrű Elphabát alakítja) azonnal a cselekedett.

A szemtanúk elmondása és a helyszínen készült felvételek alapján a férfi váratlanul rohant neki a kordonoknak, de egyelőre tisztázatlan, hogy pontosan mi volt a célja – autogram, fotó vagy egy még agresszívebb akció. Az énekesnő felé tartott, amikor Erivo a maga fizikai erejével és határozottságával, azonnal közbelépett, és szó szerint lefejtette a támadó kezeit Ariana Granderól.

Cynthia reakciója azonnali és hősies volt. Nem gondolkodott, csak a barátja és kollégája védelmére kelt. Ez a tett a valódi barátság és szolidaritás ritka pillanata volt egy ilyen feszült helyzetben

– értékelte a történteket egy szemtanú.

A biztonsági őrök ezután eltávolították az agresszív személyt. Az esetet követően mindkét sztár láthatóan megrendült, de profi módon folytatták a programot. A támadás komoly aggodalmat vet fel a hírességek biztonságával kapcsolatban, különösen azután, hogy Grande a 2017-es manchesteri terrortámadás miatt már átesett poszttraumás stressz szindrómán.

Cynthia Erivo protects Ariana Grande from a ‘Wicked: For Good’ premiere attendee. pic.twitter.com/XQBeQJWZsI — Pop Base (@PopBase) November 13, 2025