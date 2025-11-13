arany vécéUkrajnaMenczer Tamás

Az ukránok aranyvécéjére menne el a Tisza-adó és a nyugdíjadó

Ilyesmit legutóbb Ceausescunál láthattunk.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2025. 11. 13. 20:11
Menczer Tamás közösségi oldalára feltöltött videójában kelt ki az ellen, hogy a Tisza Párt a többkulcsos adóval és a nyugdíjadóval azokat a háborúpárti ukrán maffiózókat pénzelje, akik aranyozott vécével pöffeszkednek. A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója közösségi oldalára felöltött videójában elmondta, azért kérik a magyar emberek pénzét, hogy néhány háborúpárti ukrán maffiózónál aranyból legyen a klozet. 

Mint kiderült, Zelenszkij ukrán elnök jóbarátja, aki most korrupciós vádak miatt elhagyta Ukrajnát, egy olyan házban lakott, amelyben még a WC is aranyozott volt. 

Menczer Tamás megjegyezte, ilyesmit legutóbb Ceausescunál láthattunk, mint amit ezeknél a derék ukrán uraknál most. Aranyozott vécét. Felhívta a figyelmet arra is, hogy ha Ukrajnát behozzák az EU-ba, az egyrészt azt jelenti, hogy behozzák a háborút is, másrészt hogy a pénzt meg kiviszik Ukrajnába. 

Eddig is nemet mondtunk erre, mert mondtuk, hogy a magyarok pénzét ne vigyük a háborúba. Ez így is van. De az is igaz, hogy a magyarok pénzét az ukrán háborús maffiának se vigyék. Jól nézünk ki. Kérik a Tisza-adóval, a nyugdíjadóval, meg mindennel a magyar emberek pénzét azért, hogy néhány háborúpárti ukrán maffiózónak aranyból legyen a klozet. Álljon már meg a menet!

 – zárta gondolatait Menczer Tamás. 

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

