Vasváron folytatódott a Magyar Nemzet, a Pesti Srácok és a Hír TV országjárása

Jó hangulat kerekedett, egy órán keresztül faggatták a vendégeket a helyiek.

2025. 11. 13. 20:33
Második alkalommal Vasvárra látogatott a Nemzeti Kör roadshow. A Magyar Nemzet, a Pesti Srácok és a Hír TV az egész országot bejárja, az első alkalommal Siófokon jártak kollégáink. Ezúttal Vasvárra szinte hazalátogatott Stefka István, a Pesti Srácok tiszteletbeli főszerkesztője; Jeszenszky Zsolt, a Hír TV műsorvezetője; Kertész Dávid, a Pesti Srácok lapszerkesztője és Kreft-Horváth Márk, a Magyar Nemzet közéleti szerkesztője. 

Szó volt a székelyekről is, hiszen Vasvár környékén rengeteg székely él, akik közül sokan mára a tiszteletbeli székely címet is birtokolják. A Békemenet és a Trump–Orbán-csúcs kitárgyalása után a közönség vette át a kezdeményezést, egy órán keresztül faggatták kollégáinkat, amiből egy jó hangulatú beszélgetés kerekedett. Ezt itt lehet visszanézni: 

