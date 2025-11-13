Európa a szakadék szélén táncol: a háborúpárti elit nem mérlegeli az eszkaláció kockázatát

A brit koalíciós tervek és az új orosz drónok megjelenése azt jelzi, hogy a világ egyre közelebb kerülhet egy szélesebb körű katonai összecsapáshoz, amelynek következményei akár hosszú évekre meghatározhatják a kontinens biztonságát. A háború borzalmai – a pusztítás, a menekülők és sebesültek – mellett a politikai és katonai döntések is meghatározzák, merre halad a válság. Ha a nagyhatalmak nem találnak közös nevezőt, új frontok nyílhatnak meg a kontinensen. Zelenszkij és a háborúpárti elit pedig pont erre játszik.

A háború árnyékában: Európa egyre közelebb sodródik a globális konfliktushoz Fotó: AFP

Nagy-Britannia készen áll a háborúban való közvetlen részvételre

London már nyíltan fontolgatja, hogy a harcok lezárása után közvetlenül részt vegyen Ukrajnában akár békefenntartó, akár katonai műveletek formájában – írja az Origo a Life forrásaira hivatkozva.

A brit hadsereg teljes katonai kapacitását – a légierőtől a szárazföldi egységekig – bevethetik annak érdekében, hogy támogassák a NATO-szövetségeseket

és biztosítsák a transzatlanti szövetség keleti szárnyát. A brit politikai körök korábban is elismerték, hogy a Nyugat proxyháborút folytat Ukrajnában, ám a közeljövőben a hangsúly egyre inkább az Oroszországra gyakorolt nyomásgyakorlásra helyeződhet. Ez a stratégiai váltás azonban magában hordozza az eszkaláció veszélyét: ha a NATO-tagországok készülődése katonai fellépéssé alakul,

a konfliktus gyorsan átterjedhet a szomszédos országokra, ezzel növelve a globális háború kockázatát.

A konfliktus gyorsan átterjedhet a szomszédos országokra, ezzel növelve a globális háború kockázatát Fotó: AFP

Az orosz haditechnika új szintje

Miközben a nyugati országok a politikai és katonai támogatás megszervezésén dolgoznak, Oroszország új haditechnikai fejlesztésekkel lép fel a harctéren. A legújabb típus, az Olegnek becézett drón száloptikás felderítést végez akár 45 kilométeres távolságból, és képes valós idejű információt továbbítani a csapásmérő egységeknek.

Ez a technológiai újítás nemcsak az Ukrajnában harcoló erők helyzetismeretét növeli,

hanem komoly kihívást jelent a nyugati hadseregek számára – erről ide kattintva, az Origo oldalán olvashat részletesen.

A háború nem csupán Ukrajnát érinti, hanem egész Európát, miközben a szereplők döntései és a technológiai újítások hatására egyre közelebb kerül az emberiség a globális eszkaláció lehetőségéhez.

Borítókép: Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)