orosz-ukrán háborúukrajnai háborúOroszországBrüsszelNagy-Britanniaháborúpárti paktumeszkaláció

Európa a szakadék szélén táncol: a háborúpárti elit nem mérlegeli az eszkaláció kockázatát

A háború Ukrajnában nem csupán a frontvonalakon mérhető tragédia. A véres összecsapások, az ártatlan civilek szenvedése és a lerombolt városok képei rávilágítanak arra a veszélyre, hogy a konfliktus egész Európára átterjedhet. Egyre többen figyelmeztetnek: ha Amerika kivonul, Zelenszkij akaratából a nyugati szövetségesek és a brüsszeli vezetők beletolják Európát a háborúba. Veszélyesen közel kerültünk a globális konfliktushoz. Putyin nem fog habozni – nukleáris nagyhatalomként Moszkva stratégiai döntései és új haditechnikai fejlesztései minden eddiginél komolyabb fenyegetést jelentenek. A kérdés immár nem csupán az, hogy Ukrajna mennyire bírja a nyomást, hanem az is, hogy Európa képes lesz-e visszafogni a spirált, vagy a háború tovább terjed.

Sebők Barbara
2025. 11. 13. 20:06
Európa a szakadék szélén táncol: a háborúpárti elit nem mérlegeli az eszkaláció kockázatát Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A brit koalíciós tervek és az új orosz drónok megjelenése azt jelzi, hogy a világ egyre közelebb kerülhet egy szélesebb körű katonai összecsapáshoz, amelynek következményei akár hosszú évekre meghatározhatják a kontinens biztonságát. A háború borzalmai – a pusztítás, a menekülők és sebesültek – mellett a politikai és katonai döntések is meghatározzák, merre halad a válság. Ha a nagyhatalmak nem találnak közös nevezőt, új frontok nyílhatnak meg a kontinensen. Zelenszkij és a háborúpárti elit pedig pont erre játszik. 

A háború árnyékában: Európa egyre közelebb sodródik a globális konfliktushoz
A háború árnyékában: Európa egyre közelebb sodródik a globális konfliktushoz Fotó: AFP

Nagy-Britannia készen áll a háborúban való közvetlen részvételre

London már nyíltan fontolgatja, hogy a harcok lezárása után közvetlenül részt vegyen Ukrajnában akár békefenntartó, akár katonai műveletek formájában – írja az Origo a Life forrásaira hivatkozva.

A brit hadsereg teljes katonai kapacitását – a légierőtől a szárazföldi egységekig – bevethetik annak érdekében, hogy támogassák a NATO-szövetségeseket

és biztosítsák a transzatlanti szövetség keleti szárnyát. A brit politikai körök korábban is elismerték, hogy a Nyugat proxyháborút folytat Ukrajnában, ám a közeljövőben a hangsúly egyre inkább az Oroszországra gyakorolt nyomásgyakorlásra helyeződhet. Ez a stratégiai váltás azonban magában hordozza az eszkaláció veszélyét: ha a NATO-tagországok készülődése katonai fellépéssé alakul, 

a konfliktus gyorsan átterjedhet a szomszédos országokra, ezzel növelve a globális háború kockázatát.

Soldiers from the 13th Khartiia Brigade of Ukraine's National Guard fire UAR-15 rifles during a shooting drill in the Kharkiv region, Ukraine, on October 13, 2025. (Photo by Viacheslav Madiievskyi/Ukrinform/NurPhoto) NO USE RUSSIA. NO USE BELARUS. (Photo by Viacheslav Madiievskyi / NurPhoto via AFP)
A konfliktus gyorsan átterjedhet a szomszédos országokra, ezzel növelve a globális háború kockázatát Fotó: AFP

Az orosz haditechnika új szintje

Miközben a nyugati országok a politikai és katonai támogatás megszervezésén dolgoznak, Oroszország új haditechnikai fejlesztésekkel lép fel a harctéren. A legújabb típus, az Olegnek becézett drón száloptikás felderítést végez akár 45 kilométeres távolságból, és képes valós idejű információt továbbítani a csapásmérő egységeknek. 

Ez a technológiai újítás nemcsak az Ukrajnában harcoló erők helyzetismeretét növeli,

hanem komoly kihívást jelent a nyugati hadseregek számára – erről ide kattintva, az Origo oldalán olvashat részletesen.

A háború nem csupán Ukrajnát érinti, hanem egész Európát, miközben a szereplők döntései és a technológiai újítások hatására egyre közelebb kerül az emberiség a globális eszkaláció lehetőségéhez.

Borítókép: Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Megyeri Dávid
idezojelekTisza Párt

A szent tehén szektavezér

Megyeri Dávid avatarja

Olyan tudás birtokában van ez a tiszás varázsló, amihez képest Houdini összes világraszóló trükkje eltörpül.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.